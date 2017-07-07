中新網7月7日電 據俄羅斯衛星網報導，當地時間7月7日，俄羅斯總統普京將與美國總統特朗普將在G20漢堡峰會期間舉行首次會晤，根據白宮公佈的美國總統行程，此次會晤將持續約半個小時。

白宮公佈的美國總統行程中稱，會談將於日期:21時45分在漢堡展覽中心（Hamburg Messe）舉行。特朗普的行程安排顯示，他將於日期:22時20分離開漢堡展覽中心。

預計，兩國元首將討論俄在美外交財產被扣押的問題和國際議題。俄副外長里亞布科夫表示，兩位領導人關注的焦點將是敘利亞局勢和烏克蘭危機。

美國國務卿蒂勒森則指出了兩位總統在漢堡會談中就美俄關係性質好好交換意見的重要性。蒂勒森5日曾表示，特朗普計劃在與普京會談時討論敘利亞局勢。