墨西哥一所監獄發生幫派火併 導致28死多人受傷北京新浪網 (2017-07-07 09:24)
中新網7月7日電 據外媒6日報導，墨西哥格雷羅州安全部門發言人表示，該州阿卡普爾科市一所監獄發生騷亂，已導致28人死亡。
報導稱，此次騷亂由監獄中兩個敵對幫派之間火併導致，目前已經有28人死亡，另有多人受傷。
報導說，這個監獄長期以來人滿為患，目前關押超過2000名囚犯。
墨西哥國家安全委員會發言人指出，沒有跡象顯示囚犯在鬥毆過程中使用了武器，但接下來的調查工作也將著重調查監獄的工作人員。
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Windows 程式設計．Basic 程式設計．iOS 程式設計．網路程式設計．程式設計．Android 手機 程式設計．網頁程式設計．android app 程式設計．Basic 2013 程式設計．App 手機 程式設計
- NATURALLY JOJO 認真x任真晶鑽陶瓷時尚腕錶-黑x桃/37mm
- 【LV】M40935 District PM 經典花紋翻蓋斜背包
- 【金發財金紙-超強執行力版】簡單玉帝令土地公+五路財神含
- 【The simple Life 】飛龍乘雲自動茶具10件組
- 【COACH】彩色條紋自動開啟晴雨傘(紅)
- Just Beetle編織風情系列24吋+20輕硬殼旅行箱/行李箱-銀灰
- 【Kimo德國手工氣墊鞋】運動風配色款戶外休閒鞋(運動藍K16S
- 【CASIO 卡西歐 G-SHOCK 系列】高質感視覺饗宴-當兵學生首
- 【agnes b.】ab heart PVC小購物包(桃紅色)
- 【彩糖鑽工坊】愛情流轉系列 K金對戒(CL-RA06+RB06)
不滿卡達答覆 四國制裁將繼續【北京新浪網】
一人獨中10注二等獎 體彩大樂透獎池升至38.54億元【北京新浪網】
日本又見隨機殺人 兇嫌稱只是想試試【中央社】
特朗普承認俄干預大選令其獲勝 批俄製造不穩定【北京新浪網】
治療老年痴獃 巴西取得進展【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》