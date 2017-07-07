中新網7月7日電 據外媒6日報導，墨西哥格雷羅州安全部門發言人表示，該州阿卡普爾科市一所監獄發生騷亂，已導致28人死亡。

報導稱，此次騷亂由監獄中兩個敵對幫派之間火併導致，目前已經有28人死亡，另有多人受傷。

報導說，這個監獄長期以來人滿為患，目前關押超過2000名囚犯。

墨西哥國家安全委員會發言人指出，沒有跡象顯示囚犯在鬥毆過程中使用了武器，但接下來的調查工作也將著重調查監獄的工作人員。