中新網7月7日電 據日媒報導，日本首相安倍晉三本月6日與歐洲理事會主席圖斯克等在布魯塞爾舉行定期首腦磋商，宣布日歐經濟夥伴關係協定（EPA）談判達成了框架協議。力爭在2019年較早階段生效。

據悉，日本在部分農林水產品上同意開放市場，乳酪最終將設置超過3萬噸的低關稅進口額度。歐盟（EU）則在EPA生效後用7年時間下調對日本汽車徵收的關稅，第8年取消關稅。佔全球國內生產總值（GDP）約3成的巨大經濟圈即將誕生。

日媒指出，日本與歐盟對抗美國總統特朗普所象徵的保護主義潮流，擺出了將在7日起於德國開幕的二十國集團（G20）峰會上引領自由貿易的姿態。

日歐今後將就投資紛爭的解決程序等遺留領域繼續談判，計劃最快年內達成最終協議。安倍政府近期將下達指示，針對擔憂遭受打擊的國內生產者制定支援措施，把所需經費寫入年內編製的2017年度補充預算案中。

安倍在聯合記者會上表示，日歐EPA「展示了高舉自由貿易旗幟的政治意志」。圖斯克指出，這是日歐戰略關係「新篇章的開始」。

據了解，日歐之間將有超9成商品品種取消關稅，達到媲美跨太平洋夥伴關係協定（TPP）的水平。乳酪的低關稅額度將從EPA生效時的2萬噸逐漸增加，到第16年擴大到3.1萬噸；額度內稅率第16年減至零。意麵和巧克力糕點的關稅在第11年取消。林業產品10個品種第8年取消關稅。牛肉關稅在第16年下調至9%，豬肉下調至TPP同等水平。

另一方面，歐盟將立即取消92.1%（以貿易額計算）的汽車零部件關稅。日本酒、綠茶和醬油的關稅立即取消，蝦夷扇貝到第8年實現零關稅。日本將加大出口，開拓人口超過5億的歐盟市場。

日歐EPA談判歷時4年多，本月5日在部長之間達成了框架協議。此外，對於自身擔任會議主席國的TPP，日本12日起將召開不含美國的11國首席談判代表會議。在包括中國等的東亞區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）上，日本也將加緊促成實現，致力於擴大自由貿易。

日媒分析稱，安倍欲藉助與歐盟的經濟夥伴關係協定（EPA）談判達成框架協議來恢復因在東京都議會選舉中自民黨慘敗而下滑的向心力。將站在「消費者角度」宣傳可以更便宜的價格買到在日本非常人氣的歐盟產葡萄酒和乳酪，出於推進自由貿易的立場也將此視為很大的「成果」（首相官邸消息人士語）。

7月2日的東京都議會選舉中，日本自民黨創下歷史最低議席數，有意見指出「安倍獨大」的風向已變。但安倍強調「國政不容片刻停頓」，擺出拿出成果挽回國民信任的姿態。有分析認為，這是由於安倍自信「安倍經濟學」等政府推動的政策本身獲得了國民的支持。

日本政府當作重點政策的是推進自由貿易，意在由日本充當「旗手」（安倍語），主導與各國及地區的談判。日歐EPA的推進或對美國特朗普政府誕生等導致在全球抬頭的保護主義潮流具有牽製作用。

此外，日媒還分析稱，這對於推動跨太平洋夥伴關係協定（TPP）儘快生效也具有積極意義。為作為退出的美國和其他TPP參加國之間的橋樑、提高存在感，安倍的談判能力和政治手腕促成了日歐EPA框架協議這一政績也不可或缺。