歐盟和日本就自貿協定達一致 反對貿易保護立場北京新浪網 (2017-07-07 09:04)
中新網7月7日電 據外媒報導，6日，日本和歐盟就雙邊自貿協定達成一致，表明雙方均反對美國總統特朗普的保護主義立場。
該項「政治協議」在20國集團（G20）漢堡峰會前夕簽署，有著重大象徵意義，一些領域的談判仍有待完成，不過官員們稱，主要障礙已在本周克服。
歐洲理事會主席圖斯克稱，上述協議是在日本首相安倍晉三和歐盟執委會主席容克參加的一個會議上達成的。
「我們做到了，我們完成了歐盟和日本之間的政治和貿易談判。歐盟的全球參與度越來越高，」圖斯克稱。
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