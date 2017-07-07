中新網7月7日電 據外媒報導，美國總統特朗普一直指責媒體泄露機密，卻查不到政府內部的泄密管道；而參院6日公佈的一份報告指出，特朗普政府正面對媒體串聯式的泄露機密，情況「令人擔憂」及「史無前例」，已對國家構成威脅。

這份題為「國家機密︰媒體雪崩式的泄露機密怎樣損害國家安全」（State Secrets： How an Avalanche of Media Leaks is Harming National Security）的報告長24頁，是由共和黨主導的參院國土安全及政府事務委員會撰寫，並已提交給司法部長塞辛斯。

報告估計，特朗普政府窮於應付媒體平均每天泄露一個機密消息，該報告同時要求執法當局加強調查。

由委員會主席、共和黨籍威州參議員強森（Ron Johnson）聯同委員會執行人員撰寫的報告摘要指出，為了確保國家最敏感資料的安全，聯邦執法人員有責任徹底調查泄露管道，目前這種泄露已到了令人擔憂的地步。

報告比對了從1月20日特朗普宣誓就任到5月25日共126天，媒體泄露機密的情況，指出特朗普政府面對每天泄露一個機密，根據奧巴馬2009年簽署的行政命令，這些機密都屬於危害國家安全。

報告的摘要指出，在這126天，全國的新關組織最少泄露125個潛在損害國家安全的數據，這些做法有潛在違返聯邦法例，可以判處監禁。

報告又比對了奧巴馬及布希上任126天時的情況，指出媒體泄露機密「多了七倍」。

報告發現，媒體經常打著與特朗普政府有爭拗的藉口，例如政府的愚蠢政策，又或是特朗普的脾氣等，作為泄露的公正性，然而這些藉口都沒有法律基礎。

此外，報告指出，儘管沒有單一的法例可以監管未獲授權披露機密數據，但可以根據1971年的間諜法（Espionage Act）將違法判監。