中新網7月7日電 據外媒報導,美國總統特朗普一直指責媒體泄露機密,卻查不到政府內部的泄密管道;而參院6日公佈的一份報告指出,特朗普政府正面對媒體串聯式的泄露機密,情況「令人擔憂」及「史無前例」,已對國家構成威脅。

這份題為「國家機密︰媒體雪崩式的泄露機密怎樣損害國家安全」(State Secrets: How an Avalanche of Media Leaks is Harming National Security)的報告長24頁,是由共和黨主導的參院國土安全及政府事務委員會撰寫,並已提交給司法部長塞辛斯。

報告估計,特朗普政府窮於應付媒體平均每天泄露一個機密消息,該報告同時要求執法當局加強調查。

由委員會主席、共和黨籍威州參議員強森(Ron Johnson)聯同委員會執行人員撰寫的報告摘要指出,為了確保國家最敏感資料的安全,聯邦執法人員有責任徹底調查泄露管道,目前這種泄露已到了令人擔憂的地步。

報告比對了從1月20日特朗普宣誓就任到5月25日共126天,媒體泄露機密的情況,指出特朗普政府面對每天泄露一個機密,根據奧巴馬2009年簽署的行政命令,這些機密都屬於危害國家安全。

報告的摘要指出,在這126天,全國的新關組織最少泄露125個潛在損害國家安全的數據,這些做法有潛在違返聯邦法例,可以判處監禁。

報告又比對了奧巴馬及布希上任126天時的情況,指出媒體泄露機密「多了七倍」。

報告發現,媒體經常打著與特朗普政府有爭拗的藉口,例如政府的愚蠢政策,又或是特朗普的脾氣等,作為泄露的公正性,然而這些藉口都沒有法律基礎。

此外,報告指出,儘管沒有單一的法例可以監管未獲授權披露機密數據,但可以根據1971年的間諜法(Espionage Act)將違法判監。