（中央社記者戴雅真倫敦6日專電）駐英國代表處今天舉行午餐座談，邀請前英國政府氣候變遷特別代表金恩爵士（Sir David King），探討氣候變遷除了帶給全球挑戰之外，同時也帶來財富與商機。



座談會以 「氣候變遷：21世紀財富創造之機會」為題。中華民國駐英代表林永樂表示，雖然氣候變遷對全球構成巨大挑戰，但在推動低碳經濟轉型的同時，部分專家也認為其有助於帶來經濟效益及創造財富機會。因應氣候變遷政策如何創造財富、其對政府及政策制定者的意義，以及政府及企業如何在低碳經濟中合作，都是當今國際熱門話題。



金恩在會中說明，全球暖化造成格陵蘭冰原融化與極地漩渦等極度不穩定現象。雖然海平面上升可能不會影響倫敦，但氣候變遷可能降雨量增加，英國最大的危機是洪水，除了泰晤士河的水平面會上升外，海岸線也同時退縮。



金恩並提出他與印度、中國大陸政府合作的氣候變遷風險管理報告表示，風險之一是，死於熱浪的人數將會增加；其次，海平面一但上升，許多地區將被淹沒，將影響農作物產量。



金恩表示，各國應停止補助燃燒石油的產業，並編列國家經費用於研發與新科技，以促進可再生能源的運用。他也提到美國主導的「創新任務」（Mission Innovation）計畫，22個國家承諾在2021年之前，加倍投資潔淨能源，每年約300億美元，內容包括研發替代性建材等。



談到美國總統川普日前宣布退出巴黎協定，金恩表示，他認為這不會有太多負面影響，有趣的是，他認為反倒會有正面影響。看看川普說退出之後，世界各國有多快速重申對抗氣候變遷的決心，更加團結一致。



金恩說，他日前到新加坡參加生態繁榮會議（Ecosperity），印尼代表發言說，「我們歡迎川普退出巴黎協定」，與會者全部倒抽一口氣，但印尼代表接著說，「我們原本擔心美國會把綠能科技全包了，把錢都賺走，現在亞洲有機會了。」這段發言可以代表很多國家的想法。



座談會氣氛熱烈，出席者包括尼加拉瓜、聖文森、聖露西亞、貝里斯、瓜地馬拉等邦交國大使、高專及公使，另有英國政府官員及美國、日本、韓國、荷蘭等駐英外交團資深館員、歐銀代表、智庫學者等。1060707