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參考消息網7月7日報導 港媒稱，日本首相安倍晉三流年不利，不僅身體抱恙，而且挑戰者風起雲湧，內憂外患層出不窮，尤其是副首相麻生日前另立山頭，挑戰安倍政權，更讓安倍腹背受敵。

據香港《東方日報》網站7月6日報導稱，麻生日前舉行了新派閥成立總會，宣布成立「新麻生派」，開始為安倍之後的日本政局進行布局。新麻生派取名為「志公會」，由麻生派、山東派和眾議院議院運營委員長佐藤勉等人參加，總共59人，僅次於安倍出身的細田派的（96人），成為執政的自民黨的第二大派閥。

曾擔任過一年日本首相的麻生，一直期望東山再起，再度成為日本首相，今次公開另立山頭，便是將自己的「野心」昭告天下。但麻生選擇在安倍最艱難的時刻落井下石，難免遭到別人非議。安倍目前處境異常尷尬，自民黨剛剛丟失東京都，黨內一片問責求變之聲，自己和夫人捲入森友學園的醜聞，近期又被媒體炒作身患晚期癌症。

報導稱，諸如此類真真假假的消息，讓安倍的支持率下跌，削弱了安倍在自民黨內的領導地位，原本看似板上釘釘的2018年首相選舉結果面臨變數。雖然安倍重申修憲計劃不變，但問題是，自民黨將在今年年底前向國會提交修憲議案，安倍能熬到年底那個時候嗎？

報導稱，事實上，安倍在黨內黨外都面臨強烈挑戰。早前結束的東京都選舉，被視為日本全國政治的風向標，小池百合子的突然崛起被認為動搖了原本安倍獨大的日本政治格局。這位能說一口流利英語和阿拉伯語的女性政治家，很可能成為日本第一位女首相。

而在黨內，瞄準安倍首相寶座的也大有人在，除了麻生之外，還有外務大臣岸田文雄、前地方創生大臣石破茂等。這些人都在等待機會給安倍的政治生涯「致命一擊」。現在麻生率先出現，其他人恐怕也會迅速跟進，各自拉小團隊建山頭，屆時自民黨將成為一盤散沙，安倍登高一呼應者雲集的場面將一去不復返。儘管安倍還在堅持，但留給安倍的時間確實不多了。