中新網7月7日電 據新加坡《聯合早報》報導，在波蘭訪問的美國總統特朗普本月6日承認，俄羅斯可能干預2016年的總統選舉，結果讓他得以勝選。不過他也說，其他國家也可能參與其中。

據報導，特朗普在記者會上說：「我簡單地說，我認為很可能是俄羅斯，也可能是其他國家。我不會具體地說，但我認為有很多人進行干預。」

他表示，真實情況如何，沒有人會知道。美國情報機構懷疑俄總統普京下令干預美國去年11月的總統選舉，使選情轉向對特朗普有利。

特朗普還批評美國前總統奧巴馬，指俄羅斯既然干預總統選舉，為何奧巴馬「從8月至11月都一直毫無行動呢？」

此外，特朗普在記者會上罕見地批評俄羅斯在「製造不穩定」。他表示，美國正與波蘭等盟國合作，以應對「俄羅斯的行動及其製造不穩定的行為」。

對此，克里姆林宮發言人佩斯科夫駁斥說，俄羅斯反對這樣的應對方式。他表示，美俄對兩國未來關係發展缺乏了解，這情況讓俄方感到失望。

據悉，特朗普7日將在德國漢堡舉行的二十國集團（G20） 峰會的會場外，與普京舉行雙邊會晤。