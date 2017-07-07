記者6日從公安部獲悉，當日16時許，74名涉嫌網路敲詐勒索的犯罪嫌疑人乘坐民航包機被中國公安機關從柬埔寨押解回國。這批犯罪嫌疑人與涉及全國20餘省份的「微信裸聊」類網路敲詐勒索案件有關，案件受害人800餘名，涉案金額1200餘萬元人民幣。新華社發