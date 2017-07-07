新華社北京7月6日電 日前，經中共中央批准，中共中央紀委對中國中化集團公司原黨組成員、總經理，中石化集團原黨組成員、中石化股份公司原高級副總裁蔡希有嚴重違紀問題進行了立案審查。

經查，蔡希有嚴重違反政治紀律，干擾中央巡視工作，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，接受私營企業主安排打高爾夫球，用公款支付個人費用；違反組織紀律，不按規定報告個人有關事項，指使下屬單位違規錄用、提拔其親屬；違反廉潔紀律，收受禮品、禮金，搞錢色交易；違反工作紀律，對下屬公司違規開展業務造成巨額損失負有重要領導責任。利用職務上的便利為他人謀取利益並收受巨額財物，涉嫌受賄犯罪。

蔡希有身為黨的高級領導幹部，理想信念喪失、宗旨意識淡薄，對黨不忠誠、不老實，道德淪喪，生活腐化墮落，嚴重違反黨的紀律，並涉嫌違法犯罪，且在黨的十八大后仍不收斂、不收手，性質十分惡劣、情節特別嚴重。依據《中國共產黨紀律處分條例》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予蔡希有開除黨籍處分；由監察部報國務院批准，給予其開除公職處分；收繳其違紀所得；將其涉嫌犯罪問題、線索及所涉款物移送司法機關依法處理。