新華社北京7月6日電 剛飛出地球后不久，它就被遺落在「半路」上。

這是一顆名叫「中星9A」的國產衛星，因運載火箭發生異常未能進入預定軌道，但靠自帶的燃料獨自在太空中「徒步」行進，爬升2萬多公里，於7月5日成功定點，完成了一次長達16天的「太空自救」，堪稱中國「星堅強」。

6月19日零時11分，中國在西昌衛星發射中心由長征三號乙運載火箭發射中星9A衛星，這是一顆由航天科技集團五院研製的我國首顆國產直播衛星，如果成功入軌，也將成為我國首次覆蓋南海海域的國產直播衛星。

然而，衛星剛隨火箭飛出地球不久，就因火箭出現異常，被遺落在1.6萬公里的太空，而它離預定軌道還有2萬多公里！

「一開始以為遙測亂了，時間一分一分過去，越來越揪心。」一位工作人員事後回憶說，那時西昌衛星發射中心指控大廳現場氣氛特別凝重，來自航天科技集團五院的通信衛星事業部部長周志成和中星9A衛星總指揮兼總設計師魏強在穩定現場工作人員情緒，組織大家持續進行衛星數據判讀。很多老專家也陪大家一起熬夜，研究對策。

這時，一個積極的信號鼓舞了所有人。衛星太陽帆板、天線順利展開，工況正常，而且衛星上的一個關鍵設備——地球敏感器可以正常使用。這意味著，地面的工作人員能夠靠它確定衛星的姿態和相對地球的位置，並依靠衛星自身的推進器點火來完成變軌。

魏強告訴新華社記者，衛星軌道高度不足的情況以前也遇到過，但這一次這麼低究竟能不能成功，誰也不敢保證。

只要有一絲希望就決不放棄！經過緊急研判，專家們決定盡全力挽救這顆星。

在航天科技集團五院飛控試驗隊和西安衛星測控中心的密切配合下，中星9A衛星開始了「徒步」長征。

衛星先後完成了10次重新點火，準確進行軌道調整，多次頻繁穿越地球周邊的中、低軌道的輻射帶，也消耗了很多燃料，歷經重重磨難，最終衛星成功定點於東經101.4°赤道上空的預定軌道，各系統工作正常。