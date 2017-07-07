國際觀察

埃及、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國和巴林四國外長5日在埃及首都開羅發表聯合聲明說，卡達對四國提出的13點要求的回復不能令人滿意。

分析人士指出，從目前形勢看，四國與卡達外交關係緩和前景不容樂觀，這些國家或將加強對卡達的制裁和封鎖，不過卡達也有充足的反制手段。

四國表態相對克制

埃及外長舒凱里在四國外長會後的聯合記者會上宣讀了這一聯合聲明。聲明說，卡達的回復「消極且缺乏實質內容」。舒凱里表示，四國對卡達支持恐怖主義和極端主義的做法「零容忍」，四國外長近期將在巴林再次商討下一步對策。

沙特外交大臣朱拜爾表示，四國將在合適時間對卡達的回復予以回應，目前對卡達實施的制裁將繼續。

四國外長的表態相對克制，而且也沒有公開卡達答覆的具體內容。分析人士認為，這主要有兩大原因：首先，卡達剛剛對四國提出的13點要求作出答覆，四國尚未作好充分準備予以回應。其次，四國也需和美國等斡旋方交流意見。

埃及開羅大學國際關係學教授穆罕默德·海珊表示，特朗普一方面不改此前對卡達的指責，一方面也扮起「和事佬」，反映了美國的雙重立場。特朗普與塞西通話，相當於向四國釋放了暫時不要激化矛盾的信號，四國不會撇開美國貿然行事。

或加強制裁封鎖

埃及輿論認為，雖然四國沒有宣布對卡達採取新的制裁舉措，但從目前形勢看，四國下一步可能會加強對卡達的政治孤立和經濟封鎖，包括凍結卡達在海灣阿拉伯國家合作委員會（海合會）與阿拉伯國家聯盟（阿盟）的成員資格，並對部分卡達公司和個人進行制裁。不過，由於四國和卡達經貿投資合作較為深入，對卡達施加制裁無異於「殺敵一千、自損八百」。

此外，四國對卡達進一步施壓或將導致卡達積極尋求土耳其、伊朗等中東大國的支持，敵視伊朗的沙特以及與土耳其齟齬不斷的埃及不會希望看到土伊兩國藉機插手阿拉伯國家事務，美國也同樣不會允許伊朗藉機擴大勢力。

因此，觀察人士認為，沙特等四國即便擴大對卡制裁，其規模和力度也會適當克制，目的是在不逼迫卡達投向土伊兩國的前提下，推動美國採取更為積極的斡旋手段。

卡達應對之策

到目前為止，卡達政府對四國外長會的結果沒有做出反應。卡達輿論認為，四國無疑受到了美國的壓力，因此只是對卡達的答覆表示遺憾，表明其立場有所軟化。

分析人士指出，對於四國提出的13點要求，尤其是關閉半島電視台及其下屬所有頻道、斷絕與阿富汗塔利班和巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）的往來、停止資助恐怖行為這三點，令卡達難以接受。

在遲遲無法與四國緩和關係的情況下，卡達未來有可能與伊朗、土耳其、伊拉克甚至敘利亞增進關係，以制衡沙特。同時，卡達也有可能退出海合會。

鑒於此次斷交危機的教訓，卡達或將重新審視自己的外交政策，調整原來與自身實力不相適應的「大外交、大新聞、大體育」戰略，回歸現實。

此外，卡達也有可能利用自己天然氣儲量豐富的優勢，從經濟上對沙特施加壓力。

據新華社北京7月6日電