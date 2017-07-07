教育是民生之本。5年來，圍繞「努力讓每個孩子享有受教育的機會，努力讓13億人民享有更好更公平的教育」的莊嚴承諾，我國精準聚焦貧困地區的每一所學校、每一名教師、每一個孩子，啟動實施教育扶貧全覆蓋行動，貧困地區的孩子們上學更容易了。

開進村裡的幼兒園

甘肅省靜寧縣余灣鄉衚衕村是貧困村，2016年建起了歷史上第一所幼兒園，4歲的王福琪在這裏學會了唱歌跳舞、講故事、搭積木。

王福琪的爺爺奶奶卧病在床，爸爸在外面跑運輸，顧不上家，媽媽一個人操持著十幾畝果園。如果沒有這個幼兒園，王福琪要麼得被送到一個小時山路外的幼兒園去，要麼就得在家待著。

「不光是衚衕村，靜寧縣所有貧困村，每個村都有這樣一所幼兒園。」靜寧縣教育局副局長孫輝說。

「十二五」期間，中央財政安排500億元，重點支持中西部地區和東部困難地區發展農村學前教育，中西部地區在園幼兒數由2011年的2153萬增加到2015年的2789萬，增長了30％。

撐起義務教育的脊樑

厚白小學位於湖北省竹溪縣桃源鄉的甘溝子村，這裡是一個坐落在鄂陝渝三省交界、離縣城220公里的偏僻小山村。從縣城出發，需要輾轉乘車超過6個小時方能到達。

而在「特崗教師」張玲的眼中，這裡是她和孩子們的「桃花源」。自從2010年張玲來到這裏，村裡的孩子們第一次上了英語課。

山村教師，撐起的是中國基礎教育的脊樑。2015年，鄉村教師支持計劃啟動，提出拓展鄉村教師補充渠道，提高鄉村教師待遇。如今，厚白小學有了4名年輕老師。

數據顯示，2017年，中央財政安排38億元對各地落實鄉村教師生活補助政策給予綜合獎補。目前，全國有665個連片特困地區縣實施了鄉村教師生活補助政策，130萬鄉村教師獲益於此。

邁出「山坑」的大學生

湖南省貧困縣麻陽苗族自治縣粟坪村細山坑去年走出了第一個大學生。

這個地理位置偏僻、交通閉塞的山坑因田地少，村民們大多出去打工掙錢。因身體原因無法出遠門打工的楊再禮靠種田種水果撫養著兒子楊坤長大。一直以來的各項花費，已幾乎用去了他所有的積蓄。

2016年，通過主要招收邊遠、貧困、民族等地區學子的中國人民大學「圓夢計劃」，楊坤考入人大商學院。為了讓楊坤順利入學，人大招生組還專門為他開闢「綠色通道」，幫助他申請國家助學貸款，發放助學金及生活學慣用品。

楊坤並不是個案。數據顯示，2011年至2016年，農村生源新生佔中國人民大學新生比例由14.7％增至18.59％。國家專項計劃從2012年啟動以來，招生規模不斷擴大，今年招生季結束后，累計將有20多萬名貧困學子通過此項計劃圓夢重點高校。據新華社北京7月6日電