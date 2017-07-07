原標題：美聯邦政府道德辦主任辭職 曾多次批評特朗普

中新社華盛頓7月6日電 美國聯邦政府道德辦公室主任沃爾特·蕭波6日宣布辭職，此人曾多次批評總統特朗普「利益衝突」。

蕭波當天在社交媒體上公開了他寫給特朗普的辭職信，稱自己將於7月19日離職，並將加入非黨派組織「合法競選中心」。

本該於2018年結束任期的蕭波隨後又在社交媒體上表示，很榮幸在小布希、奧巴馬、特朗普三任政府中任職。他說，在為當前的美國政府工作時，他覺得目前的道德規範需要改進。

美國聯邦政府道德辦公室（簡稱「道德辦」）的主要職責是防止政府官員在公職與私人利益之間的衝突，上至總統、各部部長，下至政府普通僱員都在其監管範圍內，但該辦公室並沒有調查權，在發現問題后交給相關機構進行調查。

自特朗普贏得美國大選后，「道德辦」這個以前並不太為人所知的機構開始廣受媒體關注。蕭波曾指責特朗普對自己商業帝國的處置有利益衝突，也曾批評特朗普的顧問凱莉安妮·康韋為伊萬卡·特朗普的品牌背書違反道德規範。

今年1月，在特朗普宣布將特朗普集團歸屬於信託基金名下，並將管理權移交給兩個兒子后，蕭波公開表示，特朗普此舉從利益衝突的角度來看毫無意義，建一個信託基金也毫無作用，而且這甚至不是一個保密的信託基金。

今年2月，特朗普批評一家百貨商場下架其女兒伊萬卡的同名品牌衣飾不公，白宮顧問康韋在接受福克斯電視台採訪時也告訴觀眾去買伊萬卡產品。蕭波隨後致信白宮，稱康韋違反道德規範，建議白宮對此展開調查。在白宮予以拒絕後，蕭波稱這有破壞道德規範的風險。

目前白宮並沒有對蕭波的辭職發表評論。根據相關程序，特朗普需要自己提名「道德辦」主任人選，再經美國參議院確認。（完）