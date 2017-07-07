據新華社電？外交部發言人耿爽6日在例行記者會上表示，印方此次挑起事端的目的，就是以所謂「安全關切」為藉口，打著所謂「保護不丹」的幌子，為其越界侵犯中國領土「正名」。

有記者問，印度外交部在日前發表的聲明中稱，中方近期的修路行動給印度帶來嚴重安全風險。請問中方對此作何回應？

耿爽說，中方在自己的領土上修路，這是主權國家的正當行為，合法合理。所謂中方修路給印度帶來安全風險的藉口是非常荒謬的。

他說，任何一個了解國際關係基本準則的人士都應該知道，印方以自己的所謂安全關切為由越過已定邊界線進入鄰國領土，無論從事任何活動，都不會為任何一個主權國家所容忍，更不應是中印兩個鄰國正常的相處之道。過去幾十年來，恰恰是印方在中印邊界錫金段大量修建設施，大量部署軍隊，有的地方甚至騎線、越線修建碉堡等軍事設施，不斷地改變邊界地區的現狀。不知印方這麼做時有沒有考慮中方的安全關切？

他表示，印方此次挑起事端的目的是明確的，那就是以所謂「安全關切」為藉口，打著所謂「保護不丹」的幌子，悍然越過過去雙方均承認的《中英會議藏印條約》劃定的錫金段邊界，進入毫無爭議的中國洞朗地區，通過製造洞朗地區爭議，阻止並牽制中不兩個主權國家的邊界談判進程。相信越來越多的人會認識到這一點。

耿爽表示，中方有通過外交方式和平解決問題的意願，也珍視邊境地區的和平安寧，但這一切的前提條件是印方越界人員無條件撤回。

耿爽說，中方多次強調，洞朗地區歷來屬於中國，一直在中方有效管轄之下，不存在爭議。中國和不丹於20世紀80年代開始邊界談判，迄今已舉行24輪。兩國雖尚未正式劃界，但雙方對邊境地區的實際情況和邊界線走向存在基本共識。中方一直嚴格遵守中不之間相關協定。中方在該地區的有關活動不存在違反協定、破壞現狀的情況。（孫辰茜）