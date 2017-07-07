（中央社舊金山6日綜合外電報導）美國科技業巨擘微軟公司（Microsoft）今天表示，將會裁減部分員工。微軟未透露裁員人數，但據媒體報導，為重整全球銷售業務，可能裁員多達約3000人。



微軟以電子郵件回應法新社詢問說：「今天我們將採取行動通知部分員工，正在考慮是否維持他們的工作，或是將汰除他們的職位。」



CNBC電視台稍早報導，微軟將裁員約3000人，大都是美國以外的銷售人員。



根據媒體報導，微軟將把銷售力量重新聚焦，讓這家軟體業者成為仰賴雲端運算的企業的重要夥伴。



公司網站的資料顯示，至3月底為止，微軟在全球有超過12萬1000員工。1060707