微軟證實將裁員 傳影響約3000人中央社 (2017-07-07 01:42)
（中央社舊金山6日綜合外電報導）美國科技業巨擘微軟公司（Microsoft）今天表示，將會裁減部分員工。微軟未透露裁員人數，但據媒體報導，為重整全球銷售業務，可能裁員多達約3000人。
微軟以電子郵件回應法新社詢問說：「今天我們將採取行動通知部分員工，正在考慮是否維持他們的工作，或是將汰除他們的職位。」
CNBC電視台稍早報導，微軟將裁員約3000人，大都是美國以外的銷售人員。
根據媒體報導，微軟將把銷售力量重新聚焦，讓這家軟體業者成為仰賴雲端運算的企業的重要夥伴。
公司網站的資料顯示，至3月底為止，微軟在全球有超過12萬1000員工。1060707
關鍵字：
上一則：歐洲科學家發現新的次原子粒子
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
管樂 調音器．YAMAHA 調音器．ROCK YOU 調音器．EQ 調音器．烏克麗麗 吉他 調音器．吉他 小提琴 調音器．調音器 吉他．KORG 調音器 PC-1．貓頭鷹 造型 夾式調音器．alpha 調音器．BGTM 原廠 調音器．Roland 夾式調音器．Roland 調音器．吉他 調音器．調音器．調音器 烏克麗麗．BOSS 調音器．烏克麗麗 調音器．SEIWA 夾式 調音器．korg CA-1 調音器．二胡 調音器．電子式調音器．SEIWA 調音器．headway 調音器．21吋 烏克麗麗 調音器．xavier 調音器．小提琴 調音器．調音器 移調夾．調音器 KORG CA-1．調音器 korg
蘋果三星關係為何這麼奇特？是死敵也是商業夥伴【北京新浪網】
微軟確認將裁員近3000人 大力發展雲業務追趕亞馬遜【北京新浪網】
《家庭教師》動畫製作公司破產 負債總額約3億日元【北京新浪網】
有智能鍵盤加持 10.5英寸iPad Pro能逆天嗎？【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》