（中央社巴黎6日綜合外電報導）歐洲科學家今天表示，他們已發現1種新的次原子粒子，含有以往從未見過的夸克（quark）組合，夸克是構成物質的最基本單元。



此粒子是名為Xicc++的重子（Baryon），含有兩個魅夸克（c）和1個上夸克（u），質量是更常見重子--質子的大約4倍。



巴黎核子物理暨高能物理實驗室（LPNHE）專家查爾斯（Matthew Charles）表示，標準模型粒子物理學理論預測存在此粒子，發現此粒子並不令人驚訝。



歐洲核子研究組織（CERN）大型強子對撞機（LHC）約800名科學家組成的團隊發現此新粒子，查爾斯是團隊成員之一。LHC的最馳名發現是找到希格斯玻色子（Higgs boson）。



根據標準模型，總共有6種夸克，分別為上夸克（u）、下夸克（d）、奇夸克（s）、魅夸克（c）、底夸克（b）及頂夸克（t），其中魅、底和頂夸克屬較重夸克。



物理學家發現的新重子，在理論上存在長久，但此前從未觀測到。重子由夸克組成，質子和中子是最常見重子。在自然世界中，重子頂多僅含1個重夸克，新發現的重子則含有2個重夸克。1060707