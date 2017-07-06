新華社北京7月6日電？ 題：保理業關注小微融資 錯位競爭尋「藍海」

新華社記者吳雨

應收賬款收回難一直是中小微企業面臨的一大挑戰。作為專門為解決應收賬款難題而生的保付代理行業，正逐步將小微企業的保理融資需求視為市場「藍海」，探索設計出更有針對性的產品、建立更有效的信用評價和風控體系。

近年來，工業類企業應收賬款比重在持續增加。國家統計局數據顯示，1月至5月，規模以上工業企業應收賬款12.6萬億元，同比增長10%。去年人民銀行等八部委曾聯合發文，大力發展應收賬款融資。今年5月，人民銀行等七部委又聯合印發了《小微企業應收賬款融資專項行動工作方案（2017-2019）》，以盤活小微企業存量資產，多渠道打通小微企業融資瓶頸。

「保理業務是一項以債權人轉讓其應收款為前提，集融資、應收賬款催收、管理及壞賬處理於一體的綜合性金融服務，在解決中小微企業應收賬款方面起著不可替代的作用。」日前，中國中小企業協會常務副會長張競強在2017年中國保理年會上表示，在國家鼓勵大力發展應收賬款融資的背景下，我國保理業將迎來一個黃金髮展期。

工商銀行總行公司金融業務部副總經理李新彬介紹，2016年我國保理業務規模超過1萬億元，預計2017年業務規模將翻番。「保理業發展蘊含著很大的機會，但前提是風險可控。」

張競強表示，受制於成本、信用環境等因素，在保理市場佔主導地位的銀行保理，對中小微企業欠缺積極性。而受資本金及槓桿率的限制，非銀保理市場份額較小，專業能力稍顯不足。

作為一家民營保理公司負責人，中圓國際商業保理有限公司總經理閻悅告訴記者，受限於股東的註冊資金，公司想再拓寬業務需要依靠銀行「老大哥」支援。

這一現象在我國保理市場頗為普遍，折射出部分保理商的專業能力不足。業內人士介紹，我國商業保理公司的主要收益來自融資利息與成本的利差、手續費，不少保理商重融資輕管理，以保理之名行流動資金貸款之實，弱化了保理業務本身應該具有的調查、催收、管理、結算、融資、擔保等綜合服務功能。

「如何充分發揮保理業務對中小微企業應收賬款的管理功能，並建立一套適合國內中小微企業的信用評價和風控體系，這是保理業面臨的一大挑戰。」張競強說，非銀保理是銀行保理的有效補充，應該發揮自身在機制方面的靈活性，更多地關注中小微企業，與銀行保理形成錯位競爭。

當下，應收賬款存在重複質押、回收款項挪用、提前開票、扭曲或者編造交易等諸多問題，為保理業務發展帶來一定困難。專家建議，可充分發揮商業承兌匯票在保理業務中的確權功能，並運用最新信息化技術與金融科技，在提高業務效率、降低業務成本的同時，有效降低操作風險。

李新彬認為，與10年前相比，現在互聯網技術在保理行業的應用已大幅提升。「包括融資在內的諸多保理業務被搬到線上，不僅將服務時間延長至7×24小時，還減少了人工核實票據的情況，降低了單證審查等環節的操作風險。」

此外，由於商業保理企業總體資本較少，如何拓寬再融資渠道以購買應收賬款成為非銀保理企業生存的一大挑戰。為此，有企業從去年開始嘗試開展應收賬款證券化。

有專家預測，應收賬款融資未來有可能成為資產證券化重要市場之一，為保理業再融資提供更多渠道。「相信在各種政策疊加效應下，保理業的再融資業務會進一步突破，將會極大地增強保理業的資金規模，滿足更多中小微企業的市場需求。」張競強說。