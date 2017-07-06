「江南煤海」加快智能機械化改造助力煤炭「脫胎換骨」北京新浪網 (2017-07-06 17:46)
新華社貴陽７月６日電（記者潘德鑫）為搶抓煤炭行業「去產能」重要窗口期，加快培育釋放先進產能，推動煤炭工業「脫胎換骨」、轉型升級，素有「江南煤海」之稱的貴州省６日對第一批煤礦智能機械化服務基地進行了授牌。
貴州省能源局副局長蘭海平介紹，首批授牌的７家單位有煤炭企業，也有科研機構和大專院校。煤礦智能機械化服務基地將立足貴州實際，發揮優勢，加快產、學、研、教、用深度融合，示範引領貴州省煤礦智能化、機械化改造，實現「機械化減人，自動化換人」。
「加快淘汰落後產能的同時，也要通過智能化、機械化改造加快培育釋放先進產能。」貴州省發改委副主任、能源局局長張應偉說，貴州省既要完成２０１７—２０１９年關閉退出煤礦４３９處、產能６７０８萬噸／年的任務，也需有效保障２０２０年省內１.３５億噸煤炭需求和國家安排的５５００萬噸外調任務需要。
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