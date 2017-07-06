新華社南京7月6日電（記者朱國亮）住著別墅，開著豪車，卻去開拖拉機，耕田插秧。這一反差太大的情景，是江蘇江陰市華西村七個年輕人一年半來的真實生活寫照。

這是村莊賦予他們的使命，學習日本水稻種植技術，在江南水鄉種出安全、口感好的高品質水稻。

雖已都市化，但華西村仍保留部分農業用地，其中水稻田約有1000畝。在華西，會種田的已老，年輕的又不會。誰來種？怎麼種？對於華西來說，是一個必須面對的問題。

「華西畢竟是村，農業終究不能丟。」華西村黨委書記吳協恩說。經村民大討論，村裡最終決定要在農業上有所作為。過去，華西是發展工業致富的標杆；今天，在農業領域，華西也要樹立起自己的標杆。

幾經考察，華西最終選擇與日本朝日農場合作，其中一項合作內容就是用5年時間培養一批職業農民。華西先在全村2600餘村民中篩選，最後由日本農場主前來挑選。這七位年輕的職業農民由此產生。

七個年輕人平均年齡不到30歲，均有本科以上學歷，各學有專長，但在農業種植上都是一張「白紙」。

「之前，從沒想到會來種田。」梅振華說。雖皮膚被曬得黝黑，但終究是哈爾濱理工大學的畢業生，鼻樑上還架著500度近視眼鏡。

36歲的梅振華年齡最大，也是七位年輕人的「帶頭大哥」。在大學，他學的是鋼鐵冶金，這與華西過去的主業相吻合。畢業后，一直在村鋼鐵廠工作。去年，他抱著嘗試一下的心態，報名到日本學習種植水稻，最終被選中。其餘六人，過去在村裡的工作崗位各有不同，但也都沒有從事過農業，沒學習過相關知識。

第一年「成績」卻不錯。

2016年，華西村給了七位年輕人250畝地試驗，與朝日農場一般大小。七位年輕人一段時間在日本農場學習，一段時間在華西實踐，邊學邊複製。出人意料，七個「學徒」第一年種植的大米竟獲得江蘇好大米金獎。

「250畝地，收穫約60噸大米，全部售完，售價5元/斤。算經濟賬，略虧，但大家都誇口感好。」梅振華說。從今年開始，華西村將集體所有的1000畝水稻田全部交由七個年輕人打理。

為提升華西大米口感、品質，七個年輕人力求原原本本將日本水稻種植技術引入華西，每一環節都追求「極致」。

灌溉，為確保秧苗「喝」到乾淨的水，七位年輕人在基地旁邊專門挖了一座水庫，安裝了三層過濾裝置，對進入田間的水進行層層凈化。

選種，一定要用鹽水選。將鹽倒入水中攪勻，將生雞蛋放入鹽水，直到雞蛋露出水面的面積不大不小，剛好一元硬幣大小時，才將種子倒入。漂在水面上的種子一律不要。

耕田，使用特製的工具，可以開著拖拉機在同一個田塊里兜兜轉轉打磨兩天，只為將其打磨得如同鏡子一般，高的地方和低洼的地方相差不超過兩厘米。

倉儲，同樣有著嚴苛的標準。不管外面天氣是冷是熱，是乾燥還是潮濕，智能化恆溫庫內都是15攝氏度，相對濕度保持在55%到65%之間。

1000畝水稻田，花費數千萬元，能種出花來？對於一個年銷售額幾百億元的村莊，這點稻米收益又算得了什麼？有人質疑，但華西人有更深遠的考量。

吳協恩說：「如今，人們越來越注重健康，注重食品安全。追求這種極致，目的不在於賣大米賺錢，更不是為了做『盆景』，而是要打造一個標準化的農業生產服務體系，為今後水稻種植探路、立標。」

「不怕苦、不怕累，就怕沒標準。」梅振華說，「日本大米種植技術上其實沒什麼秘密，關鍵在於其匠人精神，在於對標準的嚴苛遵守。我們希望將這些標準與追求極致的精神引入、消化，再以自己的標準輸出。」

梅振華說，中國水稻種植規模化、職業化是大趨勢，一家一戶種植模式正在改變，到時他們標準化的高品質水稻生產服務體系必將有用武之地。