新華社聯合國７月５日電 專訪：中國對維和事業的貢獻「至關重要」——訪聯合國副秘書長拉克魯瓦

新華社記者王建剛

聯合國負責維和事務的副秘書長讓－皮埃爾·拉克魯瓦日前接受新華社記者專訪時說，中國對維和事業的貢獻「至關重要」。在高度評價中國貢獻的同時，他還對中國維和人員的素質及裝備水平表示讚賞。

採訪中，拉克魯瓦說，中國是聯合國維和事業第二大出資國，同時也是維和事業重要人員貢獻國。目前，中國的維和人員正在剛果（金）、南蘇丹，以及馬里等國執行維和任務。」

據聯合國官方統計，目前，中國共有２５１２人正在執行維和任務，其中包括１５５名警察、３４名軍事專家以及２３２３名維和軍人。參與維和的中方人員數量多於聯合國安理會其他常任理事國，且中國派出的維和人員素質高，目前中方已開始派遣作戰部隊，此舉意義非凡。

拉克魯瓦是於今年４月１日出任聯合國負責維和事務主官的。此前，他在今年３月訪問了南蘇丹首都朱巴，目睹了中國維和人員的表現，拉克魯瓦說：「中國維和軍人的素質給我留下深刻印象——高素質的軍人、高水準的裝備，堪稱一流。中國對維和事業的貢獻，值得大書特書。」

２０１５年，中國宣布設立為期１０年、總額１０億美元的中國－聯合國和平與發展基金；加入新的聯合國維和能力待命機制，並建設８０００人規模的維和待命部隊；為各國培訓２０００名維和人員；向非盟提供總額為１億美元的無償軍事援助等。

拉克魯瓦說，聯合國對中國在聯合國維和能力待命機制方面的承諾表示「萬分感激」，「我們期待中國做好準備，以便我們隨時可以將中國軍隊布防在任何需要的地方。」

拉克魯瓦說，在幫助向聯合國提供軍隊的國家提高維和能力待命機制水平方面，中國正在發揮非常重要的作用。

聯合國沒有軍隊，必須依靠成員國支持，以完成維和任務，維護世界和平。截至２０１５年６月，共有１２２個國家向聯合國維和任務提供軍事人員和警察。

拉克魯瓦說，聯合國認為，目前的維和行動已從監督停火發展到保護平民、解除前戰鬥人員武裝、維護人權、維護法治、支持自由與平等選舉、最大限度減少地雷危害等。

拉克魯瓦強調：「在上述這些領域中，中國正在發揮日益重要的作用。」