新華社柏林7月6日電（記者商洋 孟娜）國家主席習近平6日在柏林會見德國社會民主黨主席舒爾茨。

習近平指出，中德都是世界重要經濟體和具有重要國際影響力的大國。中德建交45年來，在兩國各界人士共同努力下，中德關係得到長足發展。今天，中德不僅是全方位戰略夥伴，務實合作也走在了中歐合作前列。我這次對德國的國事訪問非常成功，雙方達成不少新的共識和具體成果，為深入推進中德全方位戰略夥伴關係規劃了新的發展路徑。中方始終從戰略高度和長遠角度看待和發展同德國的關係，願同德方一道努力，將中德關係不斷推向新高度。

習近平積極評價德國社會民主黨為中德關係發展作出的積極貢獻，指出黨際交往在雙邊關係發展中發揮著獨特而重要的作用。中國共產黨同德國社會民主黨一直保持著良好交往和合作，很好增進了兩黨和兩國相互了解和信任。中方願加強同社會民主黨在各層面的對話交流，共同為深化兩國友誼和合作作出積極貢獻。

舒爾茨表示，德國重視中國在當今國際事務中作用。德國社會民主黨幾十年來致力於發展同中國共產黨的關係、推進德中友好合作。社會民主黨始終堅持一個中國政策。新形勢下，社會民主黨願加強同中國共產黨交流，為推動德中兩國關係發展作出貢獻。

楊潔篪等參加會見。

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