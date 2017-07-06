新華社杭州7月6日電 題：梅雨季雨勢洶洶 浙江「一張網」「兩幅圖」助力洪水防禦戰

新華社記者黃筱

5日浙江省正式出梅進入晴熱高溫天，然而比往年短的梅雨季並不「輕鬆」——6月9日入梅以來，浙江省迎來三輪強降雨，平均降水量398.2毫米，是常年梅雨量的1.59倍；杭州、金華、衢州、麗水等地局部發生小流域山洪地質災害；錢塘江流域中上游發生流域性大洪水，蘭江蘭溪出現六十年來最大洪水……

面對如此嚴峻汛情，以水庫和堤防為主體的防洪工程體系發揮了重要作用，除此之外，浙江的「一張網」「兩幅圖」聚沙成塔、積點成面發揮優勢；不僅沒有造成一起人員傷亡，經濟損失也降到最低。

「加強分析研判、精準預報，主動防災減災，水雨情監測站網為防汛防颱抗旱調度決策提供了重要的技術參考。」浙江省水文局總工程師丁伯良說。

近年來，浙江省水雨情監測站網密度不斷提升，水雨情監測站點達4000多個，平均25平方公里一個站點，數量較2011年翻了一番多，分佈的密度增加了一倍。與此同時，監測頻次從1小時縮短為5分鐘，水雨情監測信息數量較2011年增長近30倍。

通過構建共享型水情數據中心對信息進行集總式管理，利用簡訊或移動APP進行網格化預警，在防禦梅雨颱風山洪等自然災害的關鍵時刻，提前完成水情分析及預測、水文中長期情勢分析、洪水預報等關鍵性水文分析信息，它的及時準確與否直接影響防汛調度決策。

據統計，2017年梅雨期浙江共發佈28.7萬條山洪災害、37萬多條地質災害預警簡訊，成功避免了18起事故。當預報第三輪強降雨將來臨，並且主要集中在錢塘江中上游蘭溪站時，預報信息不僅準確預測到洪峰高度，還預測到洪峰到達時間，給有針對性部署，超常規調度水利工程抗洪搶險提供重要依據。

據記者了解，浙江省通過江河幹流、沿海平原地區「洪水風險圖」和基層鄉村的「村（社區）防汛防颱形勢圖」，構建了洪水風險評估和應對總體框架，未來將覆蓋每一條江河、每一個沿海平原住人海島、每個鄉村（社區）。

「洪水風險圖」是防汛工作中的「智能助手」。作為非工程減災措施，它通過電腦信息平台實時模擬，直觀動態反映流域或區域的防汛情勢和洪水風險信息，直接用於防汛搶險組織指揮、避險轉移、災情評估，也用於防洪區管理與防洪規劃，還可用於洪水保險等。

浙江省防汛指揮部相關負責人介紹，自2011年以來開始研究基於地理信息系統的動態洪水風險圖編製，目前浙江已累計基本完成風險圖編製的面積約7250平方公里，「未來這幅『洪水風險圖』將進一步拓展，覆蓋全省社會經濟要素最為集中的區域，總面積將達到2萬多平方公里」。

「兩幅圖」中的另一幅「村（社區）防汛防颱形勢圖」，如同基層防汛工作的「行動指南」。2017年1月25日，浙江省防汛防颱抗旱指揮部就印發了《村(社區)防汛防颱形勢圖編製導則》，要求全省每個村(社區)都要有自己的防汛防颱形勢圖，進一步完善基層防汛體系。

每個村的危險區域、防汛隱患在哪裡，哪些人員需要轉移，轉移路線怎麼走，轉移安置到哪裡，誰來負責預警、誰來負責轉移等防汛信息都「一圖打盡」。

「村裡的人都知道轉移的路線和避災的區域。」6月26日凌晨洪水險情來臨前，金華蘭溪香溪鎮洲上村支部書記吳康友接到轉移指令，迅速拉響防災警報，組織人員有序轉移。凌晨3點，全村的老人、小孩、婦女集合完畢，僅僅兩個多小時，洲上村全村1517名村民轉移到了安全地帶。

正是有了這幅「防汛防颱形勢圖」，梅雨洪水期間浙江共緊急轉移安置危險區域17.56萬人，確保了人員安全。