新華社北京7月6日電（記者孔祥鑫、陳旭）記者6日從北京市發展改革委獲悉，《關於培育擴大服務消費優化升級商品消費的實施意見》日前正式印發。該意見提出了促進消費發展的23方面45條措施，使北京市的服務消費和商品消費並重發展,總消費規模持續擴大。到2020年，最終消費對經濟發展的貢獻率達70%左右。

據介紹，該意見是北京市立足首都城市功能定位，發揮消費在穩增長、促改革、調結構、惠民生等方面的基礎性作用，推動全市經濟實現有質量、有效益、可持續發展的首個綜合性促消費文件。意見主要包括培育擴大服務消費，優化升級商品消費，創新擴大有效供給，改善優化消費環境等主體內容。

北京市社會消費品零售總額連續多年居全國城市之首。2015年，北京市社會消費品零售總額突破1萬億元；2016年包括在商品消費和服務消費在內，北京市總消費約2萬億元。

北京市發展改革委相關負責人介紹，自2006年以來，北京市消費對經濟增長貢獻率超過投資，10年來消費率不斷提高，2015年達到63%，高於投資率26個百分點，對全市經濟增長的貢獻率接近7成。

今年1-5月，北京服務消費佔總消費的比重達到54.5%，醫療保健、教育文化和娛樂、交通和通信呈現出較好增勢，分別增長17%、13.3%、10.1%，基本形成了以服務消費快速增長為主的消費結構。

據了解，在構成消費的8大領域中，北京市消費主要集中在交通和通信、教育文化和娛樂、居住3大領域。今年1季度，這3類消費額分別佔市場總消費額的33.1%、20.2%和11.4%。