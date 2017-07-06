新華社廣州７月６日電 題：普通豬肉「跌跌不休」 品牌豬肉價格堅挺——豬價連跌九周調查

新華社「新華視點」記者

來自農業部的監測數據顯示，截至７月２日，豬肉價格經歷長達九周下跌后略微上漲，周均價為每公斤１９．８９元，但同比仍下降２４．３％。

「新華視點」記者在廣東、江西、山東和黑龍江等全國重要生豬產銷地調查發現，此輪價格持續下跌，是供應量增加、飼料價格低位運行、居民消費習慣改變以及市場淡季等因素綜合作用的結果。與此同時，市場呈現出高端品牌豬肉價格堅挺、普通豬肉價格「跌跌不休」的分化現象，顯示出新格局下農業供給側改革的新方向和新挑戰。

豬肉價格連降９周 同比跌幅接近２５％

山東省濟南市中山公園附近一家豬肉串店老闆說，他們家每天要進１５公斤多豬肉。去年年底進價最貴到過每公斤３８元，這幾天進的五花肉是每公斤２９元。與去年同期相比，每公斤便宜了８元，每月能減少近４０００元成本。

來自農業部的國內外農產品市場動態監測數據顯示，２０１７年第２６周，即６月２６日到７月２日，我國豬肉價格在持續九周下跌后略微上漲，周均價每公斤１９．８９元，環比漲０．９％，但同比下降２４．３％。

在全國畜牧業百強縣市江西省高安市，高安良牧養殖有限公司負責人范鈺明告訴記者，前兩年行情最好的時候，豬價達到每公斤２１元，一頭豬能賺近千元。從去年下半年開始，豬價開始下跌，目前出欄價在每公斤１４元左右。現在養豬的成本價為每公斤１２．４元左右，一頭豬還能賺兩三百元。

全國生豬生產大縣黑龍江省望奎縣養豬大戶邵軍已養了１９年的生豬，目前存欄量１１０多頭。談起近期的生豬價格，邵軍清晰記得春節之前達到最高每公斤１７．２元，春節之後開始一路下跌，目前每公斤１２．８元。「從１月末到６月末，生豬價格每公斤降了４元多，接近盈虧平衡點。」

但記者在調查中發現，目前豬肉價格市場分化明顯：普通豬肉價格跌個不停，一些品牌肉價卻穩如泰山。北京市民楊女士說，自己從沒感受到豬肉價格下跌。家門口的超市裡有四個品牌的豬肉：鵬程、中糧、精氣神黑豬、壹號土豬，價格常年不變，只在超市有活動時偶爾打點折，趕上過年過節價格還會上漲，「比如鵬程的小裡脊，常年都是每公斤８０元左右。」

從事定製農業的廣東神農田園有限公司總經理鄧小剛說，公司的豬都不喂飼料、養足一年，價格穩定在１１０元一公斤。而且價格早就定下，不會因市場變化調整。

據了解，近幾日，一些地方的豬價正在回漲。如山東６月底豬價已經出現回暖向好態勢。但在廣東省養豬行業協會會長吳秋豪看來，這隻是市場的博弈行為，不足以說明豬價已探底。

豬價下跌主要原因還是「豬太多了」

記者採訪發現，多方因素疊加導致了這一輪豬肉價格持續下跌。

——供給量增大。在范鈺明等人看來，這一輪豬價下跌，主要原因還是「豬太多了」。「因為行情太好，從前年開始，許多養殖戶尤其是一些大型養殖企業紛紛補欄，產能快速擴張。」范鈺明說，他雖然沒有擴張，但這兩年，豬場也一直在滿負荷運轉。

江西省養豬行業協會理事長王冬新的公司這兩年能繁母豬增加了１０００頭，每月出欄量增加了２０００頭。

國家統計局的數據顯示，一季度我國豬肉產量１４６８萬噸，增長０．２％。

——消費量減少。隨著人民生活水平的提高，居民消費習慣逐漸改變，豬肉在一些家庭日常肉類消費中的比重正在下降。

哈爾濱市民李欣說，以前天天吃肉，現在一個月吃不了幾回肉。而隨著越來越多的人成為健身愛好者，很多消費者的食譜上，被認為「脂肪多、熱量高」的豬肉正被雞胸肉、牛肉等代替。

哈爾濱地利生鮮連鎖超市司徒店值班班長李金明告訴記者，現在一天能賣２００公斤左右豬肉，相比一年前，每天銷量減少三分之一左右。

——飼料價格低。作為養豬主要成本的飼料價格一直低位運行，也讓豬價難以上漲。根據農業部６月份第３周全國畜產品和飼料集貿市場價格的數據，全國玉米平均價格每公斤１．９元，同比下降７．３％。全國豆粕平均價格每公斤３．２元，同比下降７％。育肥豬配合飼料平均價格每公斤２．９６元，同比下降３．９％。

「因為飼料價格低，雖然這半年豬價下降得很厲害，行業還能維持盈利，但如果繼續下跌，就會陷入行業性虧損了。」吳秋豪說。

農業供給側改革新挑戰：如何提供價格合理的優質豬肉

業內人士認為，第三季度我國豬肉價格可能會反彈，但降價大勢難以抵擋。山東省畜牧獸醫信息中心高級畜牧師胡智勝認為，豬肉價格在第三季度有望迎來一波反彈，但從長周期來看，生豬價格處於周期下行的大區間內。「２０１６年，不少大企業布局生豬養殖產業，一些大型豬場將在２０１８年左右形成產能，會對豬價形成衝擊，有可能使生豬價格繼續回落。」

專家認為，如何在合適的時機採取合乎市場規律的措施，避免價格下跌過於劇烈，給生豬養殖行業帶來毀滅性損傷，是企業及職能部門當前面臨的首要問題。同時，積極應對居民消費習慣變化帶來的衝擊，則是生豬養殖行業必須面對的長遠問題。

中國生豬預警網首席分析師馮永輝說，過去的十幾年間，我國生豬養殖業一直難逃價格暴漲暴跌的「豬周期」怪圈，但現在「豬周期」正在變化：持續時間更長，價格波動更大。這就需要有關部門加強科學布局規劃、做好生豬養殖信息發佈、數據預警及行業指導工作。

中國社科院農村所研究員李國祥認為，我國居民消費正從吃得飽向吃得好轉變，如何滿足居民餐桌上日益升級的消費需求，是眾多養殖企業必須面對的供給側改革。

國家統計局的數據顯示，我國人均豬肉年消費量在達到２０１４年４１．６８公斤的歷史高點后，掉頭向下，已出現連續兩年回落現象，目前人均豬肉年消費量已降至２０１６年的３８．４４公斤，社會豬肉需求總量明顯下降。而另一方面，優質豬肉卻供不應求。

黑龍江省伊春市益靈森林食品有限公司是一家從事林下散養生豬的企業。公司董事長李麗豐說，他們每年飼養「森林豬」１萬頭左右，主要是私人訂製，客戶分佈在哈爾濱、北京、唐山等，因價格相對合理，一直供不應求。

「這一系列的信息顯示，我國豬肉消費需求正進入『量減質升』階段，但當前的高端豬肉價大多數普通家庭難以承受。如何更好地提供價格合理的優質產品，是生豬養殖業供給側改革的方向。」吳秋豪說。（記者：吳濤、葉婧、郭強、王建）