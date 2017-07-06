7月6日，2017中國食品闢謠論壇在京舉行。圖為新華網董事、常務副總裁魏紫川。新華網 於耀東 攝

新華網7月6日電（沈美）從「塑料紫菜」、「塑料大米」再到「塑料粉絲」，食品謠言一次次升級再造，改頭換面出現在人們的生活中。7月6日，2017中國食品闢謠論壇在北京舉行。會上，新華網董事、常務副總裁魏紫川表示，謠言不只混淆視聽、攪亂市場、中傷品牌，也使整個社會的誠信體系造成了難以彌補的傷害。

「治理謠言應從源頭入手，將謠言治理落到實處。」魏紫川介紹，2017中國食品闢謠論壇是本次食品安全宣傳周的重要組成部分，此次活動在國務院食安辦、國家食品藥品監督管理總局、農業部、國家質量監督檢驗檢疫總局、國家網信辦指導下，邀請了相關部委、食品行業協會和專家共同探討如何深入治理食品謠言，傳播權威科學知識。

據了解，為推動食品行業的健康發展，早在2015年8月，國家食葯監總局、農業部、國家質檢總局、國家網信辦聯合新華網成立了中國食品闢謠聯盟。截至2017年5月，中國食品闢謠聯盟共舉辦10次專項落地活動，發佈40條權威闢謠信息，邀請500餘家（次）媒體參與食品闢謠活動。中國食品闢謠網、新華網發佈及轉發相關食品科普信息累計2000多條；在食品和媒體行業形成了巨大的影響力，多次受到食葯總局、農業部、網信辦和質檢總局相關領導點名錶揚。

2017年，中國食品闢謠聯盟還針對傳播廣，影響大，在食品領域反覆炒作的「使用啤酒花浸膏的就是化學啤酒」，「地溝油被金龍魚回收」等謠言，舉行了專項闢謠活動，2017中國啤酒闢謠論壇、亮劍網路食品謠言新聞發佈會和2017專家解讀反式脂肪酸新聞發佈會。「闢謠信息一經發出，極大地打擊了謠言，使深陷謠言漩渦的企業恢復元氣、走出陰霾，為整個行業的發展提供了輿論支持。」魏紫川說。

「今天上線的中國食品謠言智能預警處理系統，將為廣大網民提供一個便捷、權威的謠言查詢及科普平台，同時隨著這一平台功能的完善，將實現全網監測、及時報警和聯合處置，將為廣大企業提供一套處理謠言的快捷解決方案。」魏紫川透露，中國食品闢謠聯盟將開展多項闢謠和科普活動，未來，新華網還將與相關政府部門、媒體同行、企業共同努力，打擊謠言，大力開展食品科普活動，共同為營造一個消費誠信的市場環境而努力。