新華網北京7月6日電（胡可璐）全國食品安全宣傳周重點活動之2017中國食品闢謠論壇暨中國食品謠言智能預警處理平台上線儀式於7月6日在京舉辦。中央網信辦舉報中心副主任周展科在論壇上表示，中央網信辦積極推動網站依法辦網，履行主體責任，同時強化社會共治，大力整治網路謠言。去年，全國各級網路舉報機構共受理舉報4080萬件，其中謠言類舉報12.2萬件。

7月6日，2017中國食品闢謠論壇在京舉行，圖為中央網信辦舉報中心副主任周展科。新華網 於耀東 攝

周展科介紹，近年來，針對網路謠言等有害信息隱蔽性強、傳播速度快、社會危害大等突出問題，中央網信辦舉報中心主要開展了以下幾個方面的工作。一是動員社會力量開展網路舉報工作。舉報中心積極推動各地、各部門形成優勢互補，資源整合的舉報受理處置協調機制，完善多種舉報渠道，指導全國31個省（區市）網信辦、801家主要網站規範開展網路舉報工作，開設「網上有害信息舉報專區"，及時受理處置網民舉報。去年，全國各級網路舉報機構共受理舉報4080萬件，其中謠言類舉報12.2萬件。

二是推進全國網路闢謠聯合平台建設。舉報中心將聯合有關部委、各地網信辦、中央重點新聞網站、商業網站，整合各類闢謠平台及社會公眾力量，共同建立網路謠言聯動發現、聯動處置和聯動闢謠的協同治理機制，打造「全國網路闢謠聯合平台」。

三是加強宣傳引導，增強公眾辨別網路謠言的能力。舉報中心根據網路謠言傳播特點，每月盤點十大網路謠言，年底公佈年度十大網路謠言。

周展科說，網路空間不是法外之地，《網路安全法》及相關法規已經正式實施，在治理網路謠言等方面作出明確規定，為構建良好網路秩序提供了保障。

為進一步加強網路謠言治理，周展科對互聯網企業以及網路媒體提出四點倡議。第一，堅持依法依規辦網。倡導誠實守信、健康文明的網路行為，拒絕傳播違反國家法律、法規的信息，以及任何形式的虛假信息。第二，堅決抵制網路謠言。切實履行主體責任，建立健全管理制度，認真核實網路信息，確保信息全面真實、客觀。不轉載、不傳播、不炒作網路謠言或傳言。第三，積極開展網民媒介素養教育。組織形式多樣的宣傳活動，教育引導廣大網民文明上網、理性發聲，不傳謠，不信謠。第四，自覺接受公眾監督，積極設置舉報部門，開通舉報渠道，建立舉報隊伍，及時受理處置網民的投訴和舉報。