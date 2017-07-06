新浪美股 日期:6日彭博報導，亞洲市場日漸走高，但是被不確定因素籠罩：美聯儲縮減規模4.5萬億美元資產負債表的前景。

根據美銀美林分析師Claudio Piron的預測，美聯儲縮表會導致2018年亞洲債券收益率曲線更為陡峭，收益率攀升，因此區域貨幣有貶值風險。

他預測資產負債表明年會縮減3，900億美元，恐導致印尼收益率曲線趨陡19個基點，中國內地和香港分別趨陡14個基點。Piron說，如果完全退出貨幣刺激措施，印尼的收益率曲線恐趨陡96個基點，香港和中國內地分別趨陡72個和68個基點。

他說，若寬鬆貨幣政策整體退出，印尼和香港的收益率曲線高度趨陡合情合理，因為風險資產對期限溢價相當敏感，而且港元與美元挂鉤。中國內地在這張表上的排名令人驚訝，但是與亞洲其他國家也相去不遠。

「相較於美國，亞洲債券收益率曲線已經相對陡峭，」駐新加坡的新興亞洲固定收益和外匯策略師Piron在7月6日的報告中寫道。「然而，問題是其中有多少是因為基本面的不同，貨幣政策的預期，或是對美聯儲縮表的預期。」

他說，曲線變陡可能是周期性或暫時的，而非持續的趨勢；但是他認為，它與區域的經濟增長以及對美聯儲緊縮預期升溫有很大關係。美聯儲開始縮表時，亞洲收益率曲線可能面臨進一步趨陡的壓力。

Piron寫道：「事實證明，美國收益率曲線的發展對亞洲債市有很大的影響，這在2013年的減碼恐慌就已經驗證過。」

2013年5月，時任美聯儲主席伯南克語出驚人表示，美國央行可能在當年稍晚開始逐步退出量化寬鬆政策，當時那個警告引發全球債券市場一片恐慌。

Piron說，衡量亞洲貨幣的指數大漲，可見與10年期美國期限溢價及通脹預期的下滑呈現反向關係。期限溢價下跌，與通脹預期走低以及油價下挫則是呈現正向關係，因此推升風險資產上漲，有利於亞洲經常帳。

他說：「但是，一旦美聯儲縮表開始推升期限溢價，我們懷疑上述情況還能持續多久。」