羽聯排名諶龍第5林丹第7 國羽僅佔據混雙榜首北京新浪網 (2017-07-06 17:30)
林丹
日期:7月6日消息，世界羽聯更新了最新一期世界排名。上周結束了黃金大獎賽中國台北公開賽爭奪，不過多數名將沒有參賽，各單項名次變化不大。男、女單前十均無變化，男雙方面，李俊慧/劉雨辰退居次席，中國隊僅佔據混雙第一。
男單方面，世界前十無變化。韓國名將孫完虎繼續雄踞榜首，馬來西亞一哥李宗偉緊隨其後，丹麥好手阿塞爾森位列第三。石宇奇排名第四，諶龍位列第五，林丹仍居第七位。其他中國選手方面，田厚威小升一位來到第11，喬斌下降4位跌至第21，趙俊鵬繼續排名第34位。
女單方面，世界前十同樣沒有變化。中國台北一姐戴資穎雄踞榜首，日本好手山口茜緊隨其後，韓國一姐成池鉉位列第三。孫瑜、何冰嬌和陳雨菲分列第6、第7和第11位，陳曉欣仍列第19。
男雙方面，雙塔組合李俊慧/劉雨辰遭丹麥強檔鮑伊/摩根森反超退居次席。印尼組合吉蒂昂/蘇卡姆喬位列第三。柴彪/洪煒仍列第6，張楠/劉成下降一位來到第9，而黃凱祥/王懿律仍然排在第14位。
女雙方面，日本組合松友美佐紀/高橋禮華雄踞榜首，丹麥組合萊特/彼得森緊隨其後。陳清晨/賈一凡排名第4，黃東萍/李茵暉小升一位來到第7，駱贏/駱羽降至第8，包宜鑫/於小含排名第17。
混雙方面，鄭思維/陳清晨和魯愷/黃雅瓊仍然佔據混雙前兩位，張楠/李茵暉排名第四，王懿律/黃東萍位列第16。
（空山鳥語）
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