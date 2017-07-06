7月7日-9日，第六屆「武夷山 阿里山」海峽兩岸腳鬥士比賽將在福建省武夷山體育館舉行，屆時，來自京、魯、蒙、遼、冀、台灣等地的10支代表隊將一決高低。

腳鬥士是一項用腳進行競技搏鬥的體育運動，是我國「社會辦體育」的先行者，目前腳鬥士運動已經完成全世界118個國家和地區商標註冊及知識產權保護，是中國唯一一個擁有全球知識產權保護的民族原創體育運動。

福建省武夷山作為國際旅遊名城，是民族原創體育項目「腳鬥士」的現代發源地，從2012年起，海峽兩岸腳鬥士比賽每年舉辦一屆。該賽事自舉辦以來得到武夷山市政府的大力支持，更受到當地市民和體育愛好者的廣泛喜歡，已成為武夷山市獨特的體育文化城市新名片。今年，武夷山市政府進一步深化了與賽事原創方——北京德道體育發展有限公司的合作，雙方簽署了三年戰略合作協議，共同打造最具中國民族原創體育特色的城市新名片。

今年的比賽，將通過中央電視台、新華網、人民網、新浪體育、鳳凰網、今日頭條等眾多媒體參與宣傳報導。更與章魚TV、鬥魚、龍珠、火貓等19個大型直播平台聯合推廣，首次設置了新媒體互動板塊，貫穿賽事全過程。

觀光武夷山，欣賞「印象大紅袍」歌舞、享受民族競技運動的樂趣，是武夷山市「體育+文化+旅遊」產業融合的新格局，形成集旅遊、運動、民俗、休閑於一體，以觀光旅遊為基礎、休閑度假為主導、體育運動為特色、民俗旅遊為亮點的多元化景區產品業態，有力提升了武夷山的吸引力。

（人民網）