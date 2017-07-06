日期:7月6日消息，國際足聯公佈了最新一期世界排名，剛剛奪得聯合會杯冠軍的德國在時隔兩年後重返世界第一，巴西和阿根廷分居二三位，葡萄牙上升四位來到第四名，西班牙無緣前十。

德國總分達到1609分，超越巴西（1603分）和阿根廷（1413分）排在了第一，獲得聯合會杯季軍的葡萄牙從第八位來到了第四位。瑞士從第九名上升四名來到第五，他們身後的第六名是同樣上升了第四位的波蘭，而聯合會杯亞軍智利下降三名排到第七。八到十名分別是哥倫比亞、法國和比利時。西班牙、義大利和英格蘭三支曾經奪得過世界杯的球隊排在了11-13名。FIFA官方網站還特別提到，安道爾在這個周期得到了177分，上升了57位，這兩項數據都是這個周期最高的，目前他們排在第129位。

亞洲方面，伊朗排在第23位，是亞洲球隊排名最高的，之後依次是45位的澳大利亞、46位的日本、51位的韓國，國足排在第77位。

（卡拉斯）