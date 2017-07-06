1/5任期在高爾夫球場！特朗普是總統還是高粉兒？北京新浪網 (2017-07-06 17:39)
特朗普堪稱「高爾夫總統」
日期:7月6日消息。據美國媒體統計，特朗普就任總統166天以來，有35天是在他自己的高爾夫俱樂部度過的，竟然佔到他短暫的總統任期超過20%的時間！
從《紐約時報》公佈的數據看，特朗普前幾個月總統任期內光顧高爾夫球場的次數比奧巴馬、小布希和比爾-柯林頓都多。
截止到本周三，特朗普總統任期內在高爾夫球場的時間達到了21%。7月4日的獨立日假期，特朗普也是在自家弗吉尼亞州的高爾夫俱樂部度過的，那是他任期內呆在高爾夫球場上的第36天，也是他166天的任期內第50次光顧自己名下的球場。
平心而論，特朗普來到高爾夫球場不僅僅是為了打球，比如會見來訪的各國領導人，包括日本首相安倍晉三和中國國家主席習近平。不過，大家都記得他曾批評前總統奧巴馬「高爾夫誤國」，曾在推特上27次提到奧巴馬打高爾夫的事，包括下面這條2014年10月14日的——
「你能相信在目前美國面臨著種種問題和困難的時候，奧巴馬總統還在花時間打高爾夫嗎？這比卡特還糟糕。」
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（Colleen）
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