7月6日，中華人民共和國第十三屆運動會（全運會）群眾比賽圍棋決賽在天津濱海一號酒店繼續進行，專業男子組第三輪，第四輪戰罷，柯潔四戰全勝，獨自領跑。柯潔人機大戰後的個人連勝紀錄也擴大到17場。

上午進行的第三輪比賽，柯潔擊敗應氏杯冠軍范廷鈺，唐韋星擊敗貴州隊小將許嘉陽。專業男子組全場僅剩柯潔唐韋星保持不敗，下午的第四輪比賽兩人狹路相逢。

唐韋星的棋風堅韌，曾是柯潔不太喜歡面對的對手之一。本局唐韋星前半盤形勢不錯，賽后柯潔坦言：「本來這棋走遠了。」比賽採用的是每方1小時，3次30秒讀秒的用時，到讀秒的時候時間非常緊迫。唐韋星在讀秒聲的催促下，出現失誤，在上邊的戰鬥中損失慘重，被柯潔一舉逆轉。

本局戰罷，柯潔成為全場唯一的全勝棋手，獨自領跑。不過後面比賽還有三輪，距離加冕冠軍還有不短的一段路要走。

這場比賽也是柯潔人機大戰之後個人的第十七場連勝。

柯潔人機大戰後連勝名單：

5月29日 元晟溱 第22屆LG杯32強

5月31日 姜東潤 第22屆LG杯16強

6月3日 陳耀燁 圍棋汽車拉力賽循環賽

6月7日 古力 圍棋汽車拉力賽循環賽

6月9日 陳耀燁 圍棋汽車拉力賽循環賽

6月10日 古力 圍棋汽車拉力賽循環賽

6月14日 柁嘉熹 圍棋汽車拉力賽決賽

6月17日 安冬旭 2017圍甲第8輪

6月19日 姜儒澤 第三屆夢百合杯64強

6月21日 黃靜遠 第三屆夢百合杯32強

6月23日 辜梓豪 第11屆春蘭杯季軍爭奪戰

6月25日 郭聞潮 第19屆阿含桐山杯16強

6月26日 唐韋星 第19屆阿含桐山杯8強

7月5日 李喆 第13屆全運會圍棋專業男子組第一輪

7月6日 陳耀燁 第13屆全運會圍棋專業男子組第二輪

7月7日 范廷鈺 第13屆全運會圍棋專業男子組第三輪

7月7日 唐韋星 第13屆全運會圍棋專業男子組第四輪

（周遊）