男子僅花6元中大樂透1000萬：為患癌妻子治病北京新浪網 (2017-07-06 17:18)
大樂透第17067期全國開出2注頭獎，我省平頂山彩民憑藉一張6元3注單式票收穫一等獎1000萬元。昨天上午，中獎彩民蔡先生攜家人一起來到省體彩中心兌走他的超值大獎。
據了解，蔡先生買彩票將近二十年，剛開始經常買七星彩，大樂透上市之後就喜歡上了這種玩法，基本上期期都買。當天他路過體彩網點，一看表已經七點多了，正好從兜里摸出來一張一周前買的大樂透彩票，蔡先生想也沒想，就遞給網點業主讓他照舊再打一遍。
開獎當晚，蔡先生在家看電視，感覺差不多開獎了，就拿出手機查詢開獎號碼。他發現第三注號碼全都對上了，開始時激動不已，後來內心有點打鼓：「真的假的，憑這麼一張小小彩票就能領那麼大的獎？」後來，蔡先生又把彩票拿給兒子幫忙核對，期數和號碼都準確無誤。第二天，蔡先生去了購彩網點，看見網點掛出來橫幅，敲鑼打鼓地正在慶祝，這才確定自己真的中獎了。
這麼大的獎，擱誰身上都會忐忑，對於蔡先生也不例外。如何領獎？到哪兒領獎？蔡先生讓兒子在網上查詢好，整理好心情后，15日上午才到省體彩中心兌獎。關於獎金的規劃，蔡先生說：「妻子身患癌症多年，家裡的錢都花差不多了，這下可以給她找個好醫院看病，希望她能慢慢好起來！」
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