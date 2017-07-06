日期:7月6日，2017年斯諾克世界杯賽在無錫展開第四日比賽角逐。在小組賽第四輪比賽中，由丁俊暉與梁文博組成的中國A隊以2比3負於比利時隊，遭遇開賽以來的第一場失利。賽后，梁文博坦言今天的比賽自己打得很糾結，而潮濕的天氣對他的出桿也產生了影響。

本場比賽，梁文博和丁俊暉還是按照此前三場比賽的出場順序上場打比賽，可是，今天他們沒能佔得先機，連輸三局。好在，梁文博與丁俊暉在此後先後拿到一局的勝利，拿到了關鍵的2分，對競爭小組出線資格很關鍵。賽后，梁文博在總結今天自己的表現時說道：「今天的比賽打得很糾結，今天有點潮濕，打起來對出桿有些影響，導致簡單球失誤。」

明天，小組賽將進行最後一輪比賽角逐，中國A隊將對陣由傅家俊與區志偉組成的中國香港隊，這場比賽的結果將關係到丁俊暉與梁文博能否參加1/4決賽。至關重要的一場比賽，是否會給梁文博帶來壓力呢？對此，梁文博答道：「沒什麼壓力，這是對我們的考驗，希望我們調整好心態，打好每一顆球。」

根據規則，丁俊暉和梁文博所在的B組在1/4決賽中將遇到A組的一支出線隊伍，而周躍龍與顏丙濤這對組合就身在A組。一位記者問道：「如果小組出線，你們是希望早點遇到他們，還是晚點遇到他們？」對於這個問題，梁文博表示：「順其自然，先做好自己，對誰都可以。」

在打完四輪比賽后，比利時隊成為了B組唯一一支保持不敗的隊伍，該隊中的布雷切爾引起了記者的注意。對於這位對手，丁俊暉說道：「他的攻擊性非常強，打一局比賽對選手的進攻能力要求比較高，取得先機后拿到第一個機會，拿下30分、40分機會就很好，接下來就看誰的防守更好一些。」

（董正翔 發自無錫）