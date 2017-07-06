重磅！曼聯7500萬收購盧卡庫達協議 截胡切爾西北京新浪網 (2017-07-06 17:29)
曼聯購盧卡庫達協議
日期:7月6日，英國權威媒體BBC消息，曼聯和埃弗頓已經就盧卡庫的交易達成一致，轉會費將在7500萬鎊左右。隨著敲定盧卡庫，曼聯也將不再追求皇馬前鋒莫拉塔。
上賽季，24歲的盧卡庫是英超表現最好的球員之一，打進了25個聯賽進球。BBC稱，曼聯整個夏天都在追求盧卡庫，隨著交易接近完成，曼聯也不會再追求皇馬前鋒莫拉塔。此前曼聯多次報價莫拉塔，但都沒有達到皇馬9000萬歐的要價。
穆里尼奧希望在周日曼聯全隊飛往美國備戰前完成交易。穆帥賽季結束前給伍德沃德的引援名單中，盧卡庫是其中的一員。 此前各路媒體都認為盧卡庫將重返切爾西，但是曼聯搶在切爾西前截胡了這名比利時前鋒。
值得一提的是，在2011年，正是時任切爾西主帥穆里尼奧拍板將盧卡庫以2800萬鎊的價格賣給了埃弗頓。如今兩人將在曼聯聯手。盧卡庫的經紀人是拉伊奧拉，他也是博格巴，伊布和姆希塔良的經紀人，曼聯去年夏天打包簽下了這三名球員，如今盧卡庫將成為拉伊奧拉運作到曼聯的第四位客戶。
盧卡庫此前拒絕了埃弗頓開出的續約合同，他明確表態想要留隊，如今他的下一站揭曉了，曼聯將簽下這位比利時神鋒。
（馬爾科）
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