中新網北京7月6日電 （記者 杜燕）北京將研究建立冬奧會標誌保護機制，開展奧標非法使用專項整治，以確保冬奧會奧林匹克標誌專有權不受侵犯。

今天，記者從北京市工商局了解到，為了促進北京市企業提升自主創新能力，提高首都品牌自主化、高端化、聚集化、國際化程度，該局發佈了《關於深入實施首都商標品牌戰略的若干意見》，從加強商標品牌建設的指導和服務、強化商標品牌應用的監管和保護等方面出台多項舉措，以實現企業的商標註冊、運用、保護和管理能力全面增強，培育「北京服務」、「北京創造」品牌，打造「品牌北京」。

加強商標品牌建設指導

根據《意見》，北京將依據北京市整體規劃和區域特點，分階段漸進式推進全市商標註冊受理窗口的新增設立，初步形成「東西南北」輻射全市的便利化註冊服務新格局。

北京將鼓勵企業制定符合自身發展特點的商標品牌戰略，幫助企業建立商標品牌管理制度，進一步提高企業的商標運用和管理水平；指導企業制定商標風險預警和應對制度，提高防範侵權風險和依法維權的能力。

為了培育高知名度商標品牌，北京將加大對高科技產業、互聯網信息產業、文化教育產業、商務旅遊服務業、健康醫療服務等行業的指導力度，依託中關村，打造中關村國家商標品牌戰略實施示範區。

老字號商標品牌是先輩們留下的寶貴財富。北京將引導老字號企業實施特許經營、品牌合作等品牌發展戰略，提升老字號商標的品牌價值，引導老字號企業實施「走出去」戰略，拓展老字號商標海外布局渠道，引導和鼓勵老字號企業打造全球知名品牌。

此外，北京將利用涉農商標助農富農，並將依託街鄉政府、行業協會和農村合作組織等，指導設立商標品牌指導站，將商標監管、指導和服務關口前移，推進商標品牌創建工作向縱深發展。

創新商標品牌應用的監管和保護

為創新商標監管方式，北京將強化對農村市場和城鄉結合部等重點區域，大中型商場、超市外租區等重點場所，酒類、箱包等重點商品盯防力度，嚴厲查處互聯網領域侵權假冒案件，探索實行「互聯網+監管」模式。

北京將保護重點商標品牌的合法權益，加大對侵權行為的懲戒力度。

同時，加強代理機構監管，探索實行分級分類管理，嚴厲查處商標代理違法行為。

此外，北京將推進京津冀執法聯動，加強跨區域商標保護。建立區域聯絡機制，促進商標執法信息共享，建立健全線索通報、證據移轉、案件協查、檢驗鑒定結果互認等制度，對侵權假冒商品的生產、流通、銷售形成全鏈條打擊，推動形成京津冀商標保護聯合執法工作格局。

研究建立冬奧會標誌保護機制

《意見》明確，北京加強對《奧林匹克標誌保護條例》等涉奧法律法規及冬奧會相關知識的培訓，研究建立2022年冬季奧林匹克標誌專有權保護協作機制，組織開展奧標非法使用專項整治，以確保冬奧會奧林匹克標誌專有權不受侵犯。

此外，北京將推行商標授權經營制度，構建商標保護長效機制。推進爭創北京市無假冒商標示範商場（店）工作，在商場、超市及有形市場深入推行商標授權經營制度，引導經營單位完善內部管理和自律機制。

據介紹，北京市有效註冊商標數量穩步提升。目前，北京市有效註冊商標數量為100.7萬件，位居京、津、滬、渝直轄市首位，全國排名第三；每萬戶市場主體累計商標擁有量為4591件，全國排名第一；馬德里商標國際註冊數量1442件，位居直轄市首位，全國排名第六。（完）