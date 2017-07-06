亞足聯5人制分組結果:中韓同組 11月1日正式打響北京新浪網 (2017-07-06 17:01)
具體分組情況
日期:7月6日，亞足聯在官網上公佈了2018年亞足聯五人制足球錦標賽預選賽抽籤結果。
其中中國隊與韓國、中國香港分在東亞區B組。中國隊在2008年和2010年的本項賽事中兩度斬獲殿軍。（新體）
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