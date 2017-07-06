6月24日，體彩大樂透第17072期全國開出1注頭獎，獎金為1000萬元。遼寧省瀋陽的彩民獨攬這一大獎，可惜沒有進行追加，少得了600萬元的追加獎金。6月26日，中獎者來到遼寧省體彩中心辦理了兌獎手續。

正為資金所煩惱 千萬大獎從天而降

中獎者王先生是一位自由職業者，購彩十多年，堪稱體彩忠實彩民，大樂透上市后至今始終購買，期期不落。一直以來，王先生都認為中獎確實很難，但是買就有希望。他根據自己的能力，在不影響家庭的情況下，讓購買大樂透逐漸成為自己生活的一部分，即便再忙也會抽時間購買。

最近，王先生生意遇到一些困難，正缺少資金周轉，被這個難題困擾多日。多年的生意突然效益不好，本來想為家人改善生活條件的錢也都用在生意上了，王先生為此憂心忡忡。可是沒想到體彩大樂透雪中送炭，1000萬元的大獎從天而降。「這個大獎來的太及時，我很難用言語去表達現在的心情，總之就是所有的煩惱都解決了……我要合理規劃這筆獎金的用處，首先把生意渡過難關，同時抓準時機擴大經營規模，再為多年一直跟我奔波的家人改善生活條件，愧疚多年的心也終於能平和了。」王先生很是感觸。

技術過硬保駕護航 成就大獎夢想

在多年的購彩過程中，王先生的購買方式一直很多樣化，每一期根據自己對號碼的理解都會採取不同的購買方式。經過多年的磨練，王先生對於各種投注方式都是非常熟悉，採取複式與膽拖也是近兩年運用最多的一種投注方式。本次投注中，他採取膽拖的購買方式，用一張4膽31拖+後區2的膽拖票投入62元，共中出一等獎1注、三等獎30注，單票擒獎1031萬元。戰績顯赫，但最遺憾的是沒有採取追加投注，

不過，王先生的心態很平和，覺得能中一等獎就沒有遺憾了。他感慨道，之前購買大樂透這麼多年，曾多次與一等獎擦肩而過。好幾次在選號碼的時候都選出了大獎號碼，但是最終優化購買方案的時候刪掉了中獎號碼，這次能中就沒有遺憾。中獎當天，業主就電話通知他中獎了，王先生開始還沒在意，以為就是正常中個幾千塊錢。結果電話那端的業主一再肯定地說是一千萬，王先生特意回家又認真核對了開獎公告，才確信自己真是實現了大獎夢想。

據統計，體彩大樂透已連續7期開出清一色的千萬元頭獎，數量達到17注，包括3注1600萬元和14注1000萬元。當期開獎結束后，大樂透獎池重回37億大關，更多驚喜正在蓄勢待發！（中國體彩網）