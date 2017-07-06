女子10注機選中雙色球709萬：受彩民母親影響甚深北京新浪網 (2017-07-06 17:04)
最近，雙色球頭獎光臨山城有些頻繁。在渝北彩民摘走732萬頭獎的前不久，九龍坡彩民也於雙色球第2017073期中攬獲了頭獎一注。日前，這名幸運得主現身重慶市福彩中心領走了獎金。
大 獎得主黃女士（化姓）是帶著自己的丈夫和母親一起來到的兌獎大廳。她說，早在十多年前，她的母親就是一位資深彩民，購買雙色球期期不落，自己耳濡目染，也 對福利彩票產生了興趣。「不過我媽從小就教育我，未成年人不能購彩，所以我是前幾年畢業參加工作之後才開始購買的。」黃女士說。
和 別的資深彩民不一樣，黃女士和她母親並不愛鑽研選號技巧，這次只是機選了10注號碼，就擊中了頭獎，獎金709萬元。「我的彩齡不過短短幾年，和其他資深 彩民當然不能比，不過要是加上我媽的10年，那就不一樣了。」黃女士半開玩笑半認真道，覺得自己購彩幾年就能攬獲頭獎，實在是相當的幸運。（安徽福彩）
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
可愛 童裝．童裝 純棉．艾唯多童裝．俏麗童裝．ralph lauren 童裝．百事特童裝e店．動物造型 童裝．童裝 短袖套裝．童裝 毛衣．迪士尼童裝．麗嬰房 童裝．超人 童裝．長袖 童裝．日本童裝．挖土機 童裝．愛童裝．好著童裝店．天使霓裳 童裝．蝙蝠俠 童裝．童裝 禮盒．nautica 童裝．童裝 紗裙．Hello Kitty 童裝．天使霓裳 蝙蝠俠 童裝．童裝短褲．童裝 120cm．羽絨外套童裝．黑色 童裝．童裝 吊帶褲．小蘋果 童裝
男子504元複式擒大樂透1023萬 家底殷實不會太興奮【北京新浪網】
大威車禍事件新進展 警方稱其進入十字路口是合法【北京新浪網】
溫網穆雷第4盤勇救5盤點 險勝意帥哥晉級16強【北京新浪網】
2.28億!哈登與火箭提前續約 收穫史上最大合同【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》