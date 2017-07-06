最近，雙色球頭獎光臨山城有些頻繁。在渝北彩民摘走732萬頭獎的前不久，九龍坡彩民也於雙色球第2017073期中攬獲了頭獎一注。日前，這名幸運得主現身重慶市福彩中心領走了獎金。

大 獎得主黃女士（化姓）是帶著自己的丈夫和母親一起來到的兌獎大廳。她說，早在十多年前，她的母親就是一位資深彩民，購買雙色球期期不落，自己耳濡目染，也 對福利彩票產生了興趣。「不過我媽從小就教育我，未成年人不能購彩，所以我是前幾年畢業參加工作之後才開始購買的。」黃女士說。

和 別的資深彩民不一樣，黃女士和她母親並不愛鑽研選號技巧，這次只是機選了10注號碼，就擊中了頭獎，獎金709萬元。「我的彩齡不過短短幾年，和其他資深 彩民當然不能比，不過要是加上我媽的10年，那就不一樣了。」黃女士半開玩笑半認真道，覺得自己購彩幾年就能攬獲頭獎，實在是相當的幸運。（安徽福彩）