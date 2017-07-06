我蹭，我蹭，我蹭蹭蹭！

每天在開始其他工作之前，你幾乎總要花一個小時來刷馬、備鞍，然後才能騎馬。當你把馬從放牧場招呼過來時，就發現他從頭到腳都邋裡邋遢的。你也許會抱怨幾句，也許只是嘆口氣，就拿起馬刷幹活。但是，你有沒有停下來想一想，為什麼我們的馬喜歡把自己弄得這麼臟？

馬是不會像我們愛他們那樣去為我們著想的。對馬而言，在地上打滾就像吃草一樣自然，這是馬生活的一部分。事實上，這部分的確對馬有重要的用途。

防蟲

我們可以躲進相對沒有蚊蟲的家裡，但是我們的馬就沒有這麼幸運。但一層完美的塵土和泥巴，就能保護馬免受馬蠅的叮咬。你真的會因此責怪他們嗎？

防晒

泥土的防晒指數是多少那不好說，但有了就比沒有強，不是嗎？說實在的，塵土和泥巴就是天然的防晒霜。淺色的馬更容易被晒傷，所以對於馬來說，覆蓋上一層塵土是對抗不舒適環境的最簡單方法。

緩解不適

誰不喜歡撓背呢？馬經常通過打滾撓癢、去除馬蠅；或如我們所知，緩解背部馬鞍區位置的不適。蹭上點塵土污垢不過是額外贈品。

保持乾燥

利用打滾沾上塵土，是弄乾汗液和濕毛的好方法。所以，當馬在沖涼后直接打滾時，真不是要氣你，只是簡單的「烘乾」方法。另外，濕漉漉的毛髮會阻礙熱量的排放，所以馬在熱天更容易打滾。

涼爽

有沒有注意，濕濕的泥巴對馬有著不可抗拒的誘惑力。要是牧場有幾處容易積水的低洼處，那就會是馬最愛打滾的地方。還有什麼比把自己裹在漂亮涼爽的泥里更爽的事呢？舒服啊~

自我梳理

還有一個馬喜歡打滾並且弄髒自己的原因，特別是在春天的時候，因為這是一種自我梳理的方法。你見過一地馬毛嗎？在塵土裡打滾可以幫他去除脫落的毛髮。

所以，下次看到你的馬披著一身塵土過來時，別生氣別抱怨，他真不是淘氣。記住這些理由，對他來說，這是完全自然的行為。另一方面，騎乘和馬展時的潔凈卻不是。

（馬術天地）