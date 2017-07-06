陸慧明競彩：奧林比查難勝 巴拉鎮客戰不敗北京新浪網 (2017-07-06 17:08)
陸慧明競彩
昨天的推薦，2串1選用了最早開始的兩場日本J聯賽。結果完全反了，看看寫的推薦理由人模狗樣，結果一出啥也不是。彩蛋那場有戲劇效果，最後主隊絕殺，競彩賠率達到2.7，倒也湊合了。
今日場次：
006 奧林比查VSVPS瓦薩 推薦：讓一球0
首回合客隊1比0，回主場給主隊開出很深的盤口。以威廉希爾為例子，平局4，客勝8，完全拉開階梯，把受注壓力全部落在主勝上，很可能直接輸掉。
007 瓦薩斯布達VS比達耶路薩冷 推薦：0
首回合客隊讓到半一一球區域，結果4比3比較激烈。因為有客場3個進球，瓦薩會更受關注，但是該隊開出讓球就是虛開，實際實力回主場平手盤更合理。讓平半的話，我覺得客隊還是會贏。
2串1，我買50倍100元
彩蛋：003 瓦杜茲VS巴拉鎮 推薦：讓一球0
更多推薦請關注陸慧明的微信公眾號luhuiming888
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
可愛 童裝．童裝 純棉．艾唯多童裝．俏麗童裝．ralph lauren 童裝．百事特童裝e店．動物造型 童裝．童裝 短袖套裝．童裝 毛衣．迪士尼童裝．麗嬰房 童裝．超人 童裝．長袖 童裝．日本童裝．挖土機 童裝．愛童裝．好著童裝店．天使霓裳 童裝．蝙蝠俠 童裝．童裝 禮盒．nautica 童裝．童裝 紗裙．Hello Kitty 童裝．天使霓裳 蝙蝠俠 童裝．童裝短褲．童裝 120cm．羽絨外套童裝．黑色 童裝．童裝 吊帶褲．小蘋果 童裝
男子504元複式擒大樂透1023萬 家底殷實不會太興奮【北京新浪網】
大威車禍事件新進展 警方稱其進入十字路口是合法【北京新浪網】
溫網穆雷第4盤勇救5盤點 險勝意帥哥晉級16強【北京新浪網】
2.28億!哈登與火箭提前續約 收穫史上最大合同【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》