昨天的推薦，2串1選用了最早開始的兩場日本J聯賽。結果完全反了，看看寫的推薦理由人模狗樣，結果一出啥也不是。彩蛋那場有戲劇效果，最後主隊絕殺，競彩賠率達到2.7，倒也湊合了。

今日場次：

006 奧林比查VSVPS瓦薩 推薦：讓一球0

首回合客隊1比0，回主場給主隊開出很深的盤口。以威廉希爾為例子，平局4，客勝8，完全拉開階梯，把受注壓力全部落在主勝上，很可能直接輸掉。

007 瓦薩斯布達VS比達耶路薩冷 推薦：0

首回合客隊讓到半一一球區域，結果4比3比較激烈。因為有客場3個進球，瓦薩會更受關注，但是該隊開出讓球就是虛開，實際實力回主場平手盤更合理。讓平半的話，我覺得客隊還是會贏。

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彩蛋：003 瓦杜茲VS巴拉鎮 推薦：讓一球0

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