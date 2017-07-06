在24節氣的夏至這一天，新疆阿勒泰彩民喜中大樂透第17071期一等獎基本注1000萬元。27日，來自阿勒泰地區布爾津縣闊斯特克鄉的彩民趙先生著棒球帽、墨鏡裝「理智」兌獎。趙先生兌獎時發表中獎感言：參與最重要，心態是關鍵。

6月21日，大樂透第17071期中，全國中出1注為1600萬元(含600萬元追加獎金)追加投注頭獎，出自山西；2注為1000萬元基本投注頭獎，出自湖南和新疆阿勒泰。

不露風聲 點讚業主

「我不是第一個知道自己中獎的人，這個人是闊斯特克鄉07018投注站業主，我要為他點個讚……」 趙先生說。

原來，21日當日趙先生在全鄉唯一投注站——07018投注站對面辦事，直到晚上。期間，趙先生想起了體彩這檔事，於是便穿過馬路……「8元，4注，單式票，就這麼簡單。」趙先生回憶當時的情景。晚上，突然對面彩票店一片嘩然，「這裏出一等獎了，這裏出一等獎了……」的喊叫聲傳到了馬路對面。趙先生僅僅是抱著看熱鬧的心情，在很短時間里，來回幾趟，飛奔到馬路對面，想看個究竟。「中獎者是誰，我也不知道。」面對趙先生，業主冷靜地說。熱鬧沒瞧上，又不是自己中獎，自己的事還沒辦完，唉，愛誰中誰中吧，趙先生又回到馬路對面。

忙完了后，已是晚上22點多了，趙先生想起了核對彩票。「天呀，簡直不敢相信，原來馬路對面中獎的人就是自己啊……」趙先生立即打通了業主的電話。業主依然冷靜地說：「我第一時間就知道是你，但是我不能當眾透露風聲啊……」

臨時包裝 閃電兌獎

已年過而立的趙先生是一個自由職業人，黝黑的皮膚留下了他打拚生活的印跡。趙先生面對突然降臨的意外之喜，也有著充分快速的準備。趙先生的兌獎，理智中透著果敢。

「帽子借的，墨鏡借的，這些裝備，都是借的……」趙先生說：「借好裝備后，我就準備在親戚的陪同下趕往烏市兌獎！」趙先生是和親戚開車於節后第一個工作日閃電般驅車近1000公里趕到烏魯木齊兌獎。趙先生說，中獎這事兒目前親友中僅僅是小範圍知道，還沒有擴大。所以，此行烏魯木齊還不能久留，快速兌獎后當晚必須返回阿勒泰，以免引發不必要的「關注」！

兒子划勾 幸運降臨

「某種程度上說，是兒子帶來好運……」說起這次中獎趙先生說，他中獎沒有什麼秘密可言，是偶然加堅持的結果。

趙先生參與體育彩票僅僅3年時間，還算是一個新彩民。趙先生，也不算是一個技術型彩民，按他的話說就是「想哪兒買哪兒」。但是，一提到兒子，一直理智兌獎的趙先生略顯激動。他說，去年有一次帶著兒子路過彩票店，於是讓兒子在購票單上划勾。根據兒子划的勾，趙先生形成了一組號碼，一直跟守到今天，迎來千萬大獎。

趙先生說，這次幸運源於家人帶來好運，所以，雖然目前還是小範圍知道實情，但今後一家要幫助和帶領家裡人一起擴大經營，一起創業致富。

愛心捐款 助力學子

「我的家鄉辦學條件不好，很偏遠，有很多貧困孩子需要幫助，我要捐助10萬元善款，表達我對家鄉孩子的一點心意。」趙先生說。

趙先生的家鄉阿勒泰地區布爾津縣闊斯特克鄉，地處阿勒泰山南麓，額爾齊斯河北岸，西距布爾津縣40公里，當地的辦學條件相對偏遠條件差，這是眾所周知的實事。決定捐款后，趙先生立即打電話聯繫受捐助學校，並將學校地址名稱和聯繫方式留在了兌獎室。

中獎感言 重在參與

「我喜歡越野，喜歡開車……」趙先生直言直語，並無絲毫隱瞞。趙先生說：「中獎前，我剛換了新車。現在中獎了，我還是尊重自己中獎前的選擇，還開這輛新車，讓生活正常的進行，不要因為中大獎，把生活攪亂了。」

從趙先生的言談中，可能聽得出他理智中透著坦蕩，體現了一個良好的心態。趙先生最後發表中獎感言。他說：「參與體育彩票，首先把它當成一個娛樂項目，一個生活情趣，一個公益活動來看待，這樣你參與的過程和心情會好很多，也一定會很享受。千萬不能把購彩票就必須中千萬大獎當成第一目標，那樣參與體彩的過程就會沉重並且倍感壓力。參與最重要，關鍵是心態，也許在這種良好的心境中，在一種享受的過程中，你心中的大獎就會不期而遇了。」（中國體彩網）