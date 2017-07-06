7月6日下午，第19屆中國阿含桐山杯最後一場8強賽在中國棋院戰罷，周睿羊九段執白半目險勝羋昱廷九段，半決賽時間待定，周睿羊將對陣柯潔，時越vs柁嘉熹。

羋昱廷96年生於徐州，目前在上海財經大學，周睿羊91年生於西安，就讀深圳大學，比賽時也身著校服。交鋒戰績羋昱廷在年初名人戰挑戰者戰負於周睿羊，西藏拉力賽兩度勝出，雙方大致11比5。剛結束的三星杯預選羋昱廷勝金基范后負黃宰淵。周睿羊連勝韓升周、蔣其潤、許嘉陽、沈載益后不敵李東勛止步預選決賽。本屆阿含桐山杯羋昱廷戰勝陳正勛，周睿羊昨日擊敗趙晨宇。

經過猜先羋昱廷執黑先行，布下大飛守角后，黑7二間高路守星位十分少見，接著尖沖左上小飛角，步調飛快。周睿羊白28七路侵消令黑棋陷入長考，遭鎮頭后白30靈活祭出象步，掏掉右下角后順勢從中腹突圍，成功壓縮黑空作戰得分。

不過之後周睿羊或許有些樂觀，左下應對不當，白110應二路擋住左路，實戰黑兩邊均處理成功，白有些落空。黑繼續左上托角后拐出，但有些狼狽。白154斷後或許應雙叫吃，實戰應對有些簡單，黑順勢轉換，又機敏加固中腹，形勢愈發細微。不過羋昱廷對黑169右上三路擠頗為懊悔，而黑183一路扳也遭到質疑，王磊力薦黑一路立，如此可防白開劫。實戰白194點刺后，雙方讀秒催促中均未點目，黑形勢所迫無奈拼劫，但劫材不利反而虧了些。最終經過官子鏖戰，黑全盤184子，白1/4子險勝。周睿羊苦笑自己有些暈乎，一直以為贏多了，沒想到這麼細，看來中盤虧不少。

由於棋手們賽程繁忙，阿含桐山杯對局插空進行，此前時越、柯潔、柁嘉熹分別戰勝黨毅飛、唐韋星、陳耀燁率先晉級，半決賽時間待定，時越將對陣柁嘉熹，周睿羊vs柯潔。

阿含桐山杯由中國國際友好聯絡會和中國棋院共同主辦，中央電視台協辦，阿含宗讚助。比賽每步30秒，10次1分鐘讀秒，冠軍20萬，亞軍8萬人民幣。中日冠軍對抗賽冠軍獎金500萬日元、亞軍200萬日元。

第19屆中國阿含桐山杯8強：

時越 勝 黨毅飛

柁嘉熹 勝 陳耀燁

柯潔 勝 唐韋星

周睿羊 勝 羋昱廷

第19屆中國阿含桐山杯半決賽：

時越 vs 柁嘉熹

柯潔 vs 周睿羊

歷屆中國阿含桐山杯本賽8位種子及冠亞軍：

第01屆 馬曉春 劉小光 俞斌 常昊 周鶴洋 邱峻 楊暉 胡耀宇 冠軍馬曉春 亞軍周鶴洋

第02屆 馬曉春 周鶴洋 俞斌 常昊 邵煒剛 丁偉 黎春華 劉世振 冠軍周鶴洋 亞軍邵煒剛

第03屆 馬曉春 邵煒剛 俞斌 常昊 周鶴洋 羅洗河 王磊 胡耀宇 冠軍劉菁 亞軍馬曉春

第04屆 馬曉春 劉菁 俞斌 常昊 黃奕中 孔傑 王磊 古力 冠軍俞斌 亞軍黃奕中

第05屆 俞斌 常昊 古力 孔傑 黃奕中 周鶴洋 王磊 謝赫 冠軍古力 亞軍孔傑

第06屆 古力 孔傑 俞斌 周鶴洋 王磊 胡耀宇 彭荃 邱峻 冠軍周鶴洋 亞軍邵煒剛

第07屆 周鶴洋 邵煒剛 常昊 王檄 俞斌 古力 邱峻 孔傑 冠軍古力 亞軍邱峻

第08屆 古力 邱峻 羅洗河 陳耀燁 周鶴洋 劉星 孔傑 謝赫 冠軍劉星 亞軍羅洗河

第09屆 劉星 羅洗河 常昊 古力 王檄 周鶴洋 胡耀宇 孔傑 冠軍劉星 亞軍孔傑

第10屆 劉星 孔傑 古力 張立 邱峻 朴文垚 常昊 胡耀宇 冠軍古力 亞軍常昊

第11屆 古力 常昊 孔傑 朴文垚 孫騰宇 邱峻 陳耀燁 謝赫 冠軍孫騰宇 亞軍朴文垚

第12屆 孫騰宇 朴文垚 孔傑 常昊 邱峻 江維傑 陳耀燁 古力 冠軍邱峻 亞軍常昊

第13屆 邱峻 常昊 孔傑 古力 朴文垚 陳耀燁 江維傑 柁嘉熹 冠軍朴文垚 亞軍陳耀燁

第14屆 朴文垚 陳耀燁 江維傑 孔傑 古力 邱峻 謝赫 黨毅飛 冠軍古力 亞軍周睿羊

第15屆 古力 周睿羊 范廷鈺 時越 陳耀燁 羋昱廷 檀嘯 孟泰齡 冠軍連笑 亞軍范廷鈺

第16屆 連笑 范廷鈺 陳耀燁 羋昱廷 周睿羊 柁嘉熹 唐韋星 古力 冠軍柯潔 亞軍唐韋星

第17屆 柯潔 唐韋星 范廷鈺 陳耀燁 羋昱廷 古力 邱峻 時越 冠軍黃雲嵩 亞軍陳耀燁

第18屆 黃雲嵩 陳耀燁 柯潔 邱峻 古力 周睿羊 時越 羋昱廷 冠軍柯潔 亞軍陳耀燁

第19屆 柯潔 陳耀燁 唐韋星 柁嘉熹 黨毅飛 周睿羊 時越 羋昱廷

歷屆日本阿含桐山杯冠亞軍

屆 公元年 年號 冠軍 亞軍

23 2016 28 河野臨 趙治勛

22 2015 27 井山裕太 許家元

21 2014 26 井山裕太 河野臨

20 2013 25 村川大介 志田達哉

19 2012 24 張栩 林子淵

18 2011 23 井山裕太 山下敬吾

17 2010 22 山下敬吾 趙治勛

16 2009 21 羽根直樹 張栩

15 2008 20 張栩 高梨聖健

14 2007 19 張栩 趙治勛

13 2006 18 張栩 羽根直樹

12 2005 17 井山裕太 小林覺

11 2004 16 羽根直樹 小林光一

10 2003 15 加藤正夫 張栩

9 2002 14 趙治勛 張栩

8 2001 13 趙善津 王立誠

7 2000 12 趙善津 趙治勛

6 1999 11 小林光一 高尾紳路

5 1998 10 小林覺 趙治勛

4 1997 9 依田紀基 加藤正夫

3 1996 8 加藤正夫 依田紀基

2 1995 7 加藤正夫 小林覺

1 1994 平成6 王立誠 趙治勛

※1~5屆是ACOM杯，第6屆以後為阿含桐山杯。

歷屆阿含桐山杯中日冠軍對抗賽：

屆 日期 勝 負 地點

第01屆 2000年01月12日 小林光一 馬曉春北京

第02屆 2000年12月07日 趙善津 周鶴洋東京

第03屆 2002年01月11日 趙善津 劉菁北京

第04屆 2002年12月05日 趙治勛 俞斌東京

第05屆 2004年05月08日 古力 加藤正夫 北京

第06屆 2004年12月13日 周鶴洋 羽根直樹 東京

第07屆 2006年01月10日 古力 井山裕太 海口

第08屆 2006年12月12日 劉星 張栩東京

第09屆 2007年12月26日 劉星 張栩廈門

第10屆 2009年01月17日 古力 張栩京都

第11屆 2009年12月09日 孫騰宇 羽根直樹 烏鎮

第12屆 2010年12月23日 邱峻 山下敬吾 京都

第13屆 2011年11月24日 朴文垚 井山裕太 廣州

第14屆 2013年03月30日 古力 張栩京都

第15屆 2013年12月03日 連笑 村川大介 杭州

第16屆 2015年03月14日 柯潔 井山裕太 京都

第17屆 2015年12月25日 井山裕太 黃雲嵩 成都

第18屆 2016年12月11日 柯潔 河野臨 京都

（李新舟）