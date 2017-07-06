FIFA最新排名：德國2年後重返榜首 國足上升5位北京新浪網 (2017-07-06 17:12)
日期:7月6日，國際足聯公佈了最新一期的國家隊排名。德國2年後重返榜首，西班牙跌出前十。
剛結束不久的聯合會杯上，德國隊1-0戰勝智利捧得冠軍。在此次排名中，德國從第7名躍居到榜首位置，對手智利隊從第三名下降到第7位。排名第二的是巴西隊，阿根廷緊隨其後，之後是葡萄牙、瑞士。波蘭位居第6，創造了他們在這份榜單上的最好成績。西班牙跌出前十，位列第11位。
伊朗排名第23位，位列亞洲球隊榜首，澳大利亞、日本分別排名第45、46位，韓國第51位。中國隊排名上升5位，排名總榜第77名，亞洲區第8。
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