中國大學生射擊錦標賽南昌開賽 王義夫現場助陣北京新浪網 (2017-07-06 17:14)
中新社南昌7月6日電 （記者 劉占昆 姜濤）中國2017年全國大學生射擊錦標賽6日在南昌開賽，國際射聯副主席、中國奧委會專家委員會專家王義夫現場指導比賽。
當天，來自清華大學、復旦大學、東南大學、黑龍江大學、宜春學院等中國14所高校近200名教練員及運動員參加本次賽事。比賽分男女甲、乙兩組，他們將在手槍及步槍的個人和團體等10個項目中進行對抗。
曾連續6次參加奧運會、兩奪奧運金牌的射擊老將王義夫，在2005年退役后擔任中國國家射擊隊總教練兼手槍隊教練。今年4月，中國奧委會正式組建專家委員會，王義夫等名帥入選為中國奧委會專家委員。
王義夫此行以中國奧委會專家委員會專家身份現場指導比賽。他在接受中新社記者採訪時表示，「我們的大學生在很多國際比賽中的表現都非常不錯，希望在這個比賽中，他們能有好的發揮。」
據介紹，該項賽事將為全國高校大學生優秀射擊運動員選手提供展示、交流的平台。通過比賽加強合作，推動全國高校射擊運動的建設，夯實基礎，為射擊運動事業發展作貢獻。
本次比賽由中國大學生體育協會、中國射擊協會主辦，南昌市體育局承辦，這也是南昌市乃至江西省首次承辦全國大學生射擊項目的最高賽事。（完）
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
可愛 童裝．童裝 純棉．艾唯多童裝．俏麗童裝．ralph lauren 童裝．百事特童裝e店．動物造型 童裝．童裝 短袖套裝．童裝 毛衣．迪士尼童裝．麗嬰房 童裝．超人 童裝．長袖 童裝．日本童裝．挖土機 童裝．愛童裝．好著童裝店．天使霓裳 童裝．蝙蝠俠 童裝．童裝 禮盒．nautica 童裝．童裝 紗裙．Hello Kitty 童裝．天使霓裳 蝙蝠俠 童裝．童裝短褲．童裝 120cm．羽絨外套童裝．黑色 童裝．童裝 吊帶褲．小蘋果 童裝
男子504元複式擒大樂透1023萬 家底殷實不會太興奮【北京新浪網】
大威車禍事件新進展 警方稱其進入十字路口是合法【北京新浪網】
溫網穆雷第4盤勇救5盤點 險勝意帥哥晉級16強【北京新浪網】
2.28億!哈登與火箭提前續約 收穫史上最大合同【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》