中新社南昌7月6日電 （記者 劉占昆 姜濤）中國2017年全國大學生射擊錦標賽6日在南昌開賽，國際射聯副主席、中國奧委會專家委員會專家王義夫現場指導比賽。

當天，來自清華大學、復旦大學、東南大學、黑龍江大學、宜春學院等中國14所高校近200名教練員及運動員參加本次賽事。比賽分男女甲、乙兩組，他們將在手槍及步槍的個人和團體等10個項目中進行對抗。

曾連續6次參加奧運會、兩奪奧運金牌的射擊老將王義夫，在2005年退役后擔任中國國家射擊隊總教練兼手槍隊教練。今年4月，中國奧委會正式組建專家委員會，王義夫等名帥入選為中國奧委會專家委員。

王義夫此行以中國奧委會專家委員會專家身份現場指導比賽。他在接受中新社記者採訪時表示，「我們的大學生在很多國際比賽中的表現都非常不錯，希望在這個比賽中，他們能有好的發揮。」

據介紹，該項賽事將為全國高校大學生優秀射擊運動員選手提供展示、交流的平台。通過比賽加強合作，推動全國高校射擊運動的建設，夯實基礎，為射擊運動事業發展作貢獻。

本次比賽由中國大學生體育協會、中國射擊協會主辦，南昌市體育局承辦，這也是南昌市乃至江西省首次承辦全國大學生射擊項目的最高賽事。（完）