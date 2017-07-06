稿件來源：山東體育

作者：體娛匯王堯

近兩場比賽魯能隊都未能拿下對手，主場2：2戰平貴州、客場0：0戰平華夏，而天津億利近兩場比賽主場1：2不敵富力，客場0：0戰平建業，單從這兩場的戰績來看兩隊表現都不是很好，本場比賽是兩隊本賽季的第三次交手，前兩次魯能分別在中超第一輪主場2：0戰勝對手，第二次足協杯客場1：0小勝對手，兩次都以魯能勝利告終，在勝負關係上魯能較為佔優！

論數據億利上半賽季總共打進10球，是全中超球隊進球最少的球隊，這也是導致本賽季成績差的重要原因，雖然天津隊在攻入前場30米數據上排名第一，但是攻入禁區次數僅排名第六，擊中門框數排名第六，前場機會把握能力差、運氣差是導致不贏球的原因，在高強度跑動數據上天津億利更是排名倒數第二，進攻節奏明顯緩慢，這也是導致天津億利隊很難進球的重要因素。

相反魯能這邊明顯要好一些，上半賽季魯能打進23球，與華夏和富力並列第4。小編認為本場比賽魯能要想全取三分一定要使用西塔組合，畢竟天津億利目前面臨保級，坐鎮主場勢必會採用保守踢法，再加上現在沒有主教練，天津億利定會以一分為目標，如果魯能使用佩萊和塔爾德利的組合，進攻模式較為單一，很容易被對方看穿進攻線路，加之天津億利使用五後衛的組合，想要以頭槌轟炸的模式拿下比賽較為困難，且佩萊狀態較差，輿論壓力較大，在這種必須拿下三分的比賽還是應當使用狀態更加的西塔組合，畢竟西塔組合在進攻套路上有多種選擇性，西塔組合個人腳下技術都較強，加之兩人在射術上都有一定的能力，在局面上壓制天津隊應該不成問題，本就進攻能力不強的天津隊後防線再因為西塔組合不敢壓上，魯能最起碼能保證不敗，以西塔組合創造機會和把握機會的能力來看魯能必定能打破天津的後防線，這樣一來魯能拿下比賽也就並非難事了！

雖然佩萊在支點上的作用依然明顯，但是泰山隊在對陣死守的球隊時往往都贏不了，例如1：1戰平延邊富德，1：1戰平重慶力帆，兩場比賽都是因為進攻打法過於單一導致沒能拿下對手，西塞至今為泰山隊出場8次，平均119.5分鐘就能打進1球，與塔爾德利組合時跑位飄忽讓對方難以去盯防，且西塔組合常常能在魯能薄弱的中路上創造出機會，這也就是為什麼西塔組合將會成為本場的贏球關鍵。

綜合來看小編認為本場比賽魯能定會全力拚三分，畢竟下輪客場踢恆大贏球難度大，本場踢天津億利是唯一的拿分機會，且同時可以讓多名前場球員洗牌，從而在下輪對陣恆大的比賽派上防守隊員全力保1分，等回到主場對陣亞泰的比賽前場球員又可以復出比賽，如此一來在保證成績的基礎上還可以洗牌，小編認為這似乎是一個很好的選擇！