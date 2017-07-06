日期:7月6日，2017斯諾克世界杯小組賽繼續進行，丁俊暉和梁文博兩人狀態較差，中國A隊在下午進行的小組賽中連丟三局最終以2-3不敵比利時隊，終止了連勝。另外，英格蘭隊在中午的比賽中5-0戰勝巴基斯坦隊，取得了小組賽四連勝。

中國A隊在下午時段出場，對手是比利時隊，比賽在兩點四十開始。第一局梁文博對陣天才少年盧卡-布雷切爾，開球後梁文博長台推紅球底袋偏出漏機會，布雷切爾上手拿下14分後進攻紅球頂袋失誤，梁文博隨後打入大角度紅球遠端頂袋但緊接著打丟簡單黑球送出大禮，布雷切爾很快就出現走位失誤中斷進攻，此後兩人各有機會但都沒能把握住，打成9-39時梁文博的一桿紅球底袋進攻目標球晃袋停在了袋口，布雷切爾就此上手以59-9完成超分，梁文博己經嘗試還是無力回天，輸掉了首局。

第二局丁俊暉迎戰傑夫-雅各布斯，開球后雅各布斯通過遠台進攻上手先得到12分，此後丁俊暉抓住對手的一桿進攻失誤上手得到14分也出現失誤，此後兩人各有上手但都未能制勝，雅各布斯收掉最後一顆紅球后打成38-38時做出斯諾克，丁俊暉兩次解球失誤並送機會，雅各布斯清彩至粉球以66-38將比分改寫成2-0。第三局雙打對抗，雅各布斯開球漏中袋進攻機會，梁文博打入紅球但緊接著打丟黑球，布雷切爾隨即上手打出單桿75分制勝，比利時隊3-0確保了比賽勝利。

接下來的第四局梁文博迎戰雅各布斯，雅各布斯先得7分中斷，梁文博隨後上手得到35分出現失誤，但緊接著通過翻袋進攻再次上手，再得12分后簡單紅球底袋的進攻偏出，雅各布斯獲得上手機會但打丟綵球將大好局面交出，梁文博第三次上手以72-12超分勝出，比分來到1-3。

最後一局丁俊暉與布雷切爾展開較量，布雷切爾先打進紅球但母球鑽入紅球堆無法直接擊打到綵球，六次解球嘗試均告失敗並送出自由球，丁俊暉接手后拿下36分中斷，布雷切稍後又一次的失誤令丁俊暉再次上手以91-6取勝，比分定格在2-3，中國A隊小組賽首嘗敗績。

較早結束的三場比賽情況，英格蘭隊5-0橫掃了巴基斯坦隊，特魯姆普和霍金斯聯手連續打出了三桿70+，巴基斯坦隊的最高得分只有區區33分。澳大利亞隊1-4不敵伊朗隊，最後一局墨爾本機器羅伯遜的單桿50分遭到對手單桿51分逆轉略顯可惜。馬爾他隊同樣1-4輸給了瑞士隊，馬爾他隊第二局有一桿105分的表現，但瑞士隊的兩桿60+對比賽結果影響更大。（曳影）