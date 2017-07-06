遠雄涉弊案 新北2民代到案說明中央社 (2017-07-06 15:25)
（中央社記者王揚宇台北2017年7月6日電）檢廉偵辦遠雄涉行賄新北市官員護航其在海山煤礦舊址開發等案，今天兵分8路，約談4人到案，其中有2人為現任新北市民代。
檢廉接獲線報，懷疑有新北市市府官員和議員涉嫌收受遠雄集團賄賂，護航遠雄集團在土城區海山煤礦舊址開發建案、新莊新亞電器工業區變住宅區案。
此外，北檢也獲報，遠雄創辦人趙藤雄等人涉嫌自民國96年6月起，在遠雄人壽公司相關工程中，隱匿關係人交易，並以顧問費名義墊高工程款，從中獲利詐取鉅額款項。
北檢在6月29日發動首波搜索行動，複訊後對趙藤雄、新北市議員周勝考聲請羈押禁見，台北地方法院在7月1日裁定趙藤雄、周勝考羈押禁見。
檢廉今天發動第2波偵辦作為，約談4人到案。據悉，其中1人為新北市議員林銘仁，林接受電訪時指出，今天是以證人身分出面配合調查，但對於案情部分，未多做說明；至於另1名遭約談的民代，為現任立委吳琪銘。
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