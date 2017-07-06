開放資料工作坊 聚焦3社福議題中央社 (2017-07-06 15:24)
（中央社記者劉建邦台北2017年7月6日電）台北市資訊局今天舉辦社會福利開放資料工作坊，邀請NPO及NGO代表參與，聚焦3項社福議題，將揭露托育環境、保母資料等訊息以及交通號誌需考量不同障別人士需求。
資訊局表示，為落實「開放政府、全民參與」理念，讓政策更貼近民眾，邀請非營利組織（NPO）及非政府組織（NGO）代表及關心社福人士參與，聚焦3項社福項目，包含無障礙、實物銀行及托嬰托育議題，現場也分享技術層面建議和應用實例。
資訊局說，3項議題皆有明確努力方向，實物銀行平台將串接供需，減少因資訊落差而造成失衡狀況；至於托育問題，未來計畫揭露像是托育環境、保母資料，同時增加身心障礙、特殊需求嬰幼兒的托育訊息。
身障者交通地圖部分，現場身障人士也提供意見，像是交通訊息公告，須考量不同障別人士需求，提供聲音、文字等管道。
資訊局說，未來會以公私協力角度，探討政府服務優化或資料分析的可能，帶給民眾更優質便利的服務。
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